زندانیان گوانتانامو کماکان شکنجه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه آلمانی اشپیگل از ادامه شکنجه گری نظامیان آمریکایی در زندان گوانتانامو خبر داد. در گزارشی که این هفته نامه از اوضاع زندان آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا منتشر کرد، آمده است: هر چند در دستور "باراک اوباما" به مقامات گوانتانامو بر ممنوعیت شکنجه زندانیان از هر نوع آن تاکید شده با این حال گزارشات متعددی از نادیده گرفته شدن این دستور حکایت می کنند.

بر اساس این گزارش شکنجه زندانیان در گوانتانامو طبق روال گذشته این زندان ادامه دارد و دستور رئیس جمهور آمریکا تاثیری در متوقف شدن این روند نداشته است. اشپیگل برای اثبات این ادعا با یکی از آزادشدگان اخیر گوانتانامو مصاحبه ای گرفته است.

"لخدار بومدینه" مرد 43 ساله الجزایری که به اتهام اقدام تروریستی به گوانتانامو منتقل شده و اخیرا پس از شش ماه اسارت و شکنجه آزاد شده می گوید رفتار نظامیان آمریکایی با او غیرانسانی بوده است. بومدینه در ژوئن 2008 با وجود تبرئه در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به زندان گوانتانامو فرستاده شد و در اعتراض به این اقدام ناعادلانه دست به اعتصاب غذا زد.

این شهروند الجزایری یکی از موارد شکنجه خود را اجبار آمریکاییها برای شکستن اعتصاب غذا و تزریق مواد غذایی به وی از راه بینی عنوان کرده است. در همین حال وکیل تسخیری این زندانی در دفاع از موکلش موارد دیگری از شکنجه را نامبرده است. طبق اظهارات این وکیل، "بومدینه" مدتها در یک سلول کوچک سرد و در شرایط بسیار وخیم به سر برده است.

این در حالی است که هیئتی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی اتهامات دیگر مقامات زندان گوانتانامو مبنی بر بدرفتاری و شکنجه زندانیان این زندان هستند. گفتنی است رفتارهای غیرانسانی با زندانیان در گوانتانامو در حالی کماکان ادامه دارد که چندی است به دستور اوباما هر گونه شکنجه و بدرفتاری در این زندان ممنوع شده است.