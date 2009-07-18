حجم مبادلات ایران و ترکیه به 20 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت

بهمن حسین پور در حاشیه بازدید از گمرکات بازرگان و گوربلاغ ترکیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون میزان مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به 11 میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاره به امکاناتی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت فراهم ساخته است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به نحو مطلوب از این امکانات استفاده کنیم حجم مبادلات به 20 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

وی اظهار داشت: هم اکنون رابطه جمهوری اسلامی با ترکیه در زمینه های سیاسی، فرهنگی و تجاری در بالاترین سطح است و مسئولان بلند پایه دو کشور خواهان افزایش مبادلات تجاری و مرزی هستند.

حسین پور از تصمیم دولت ترکیه برای افزایش صادرات به جمهوری اسلامی خبر داد و بیان داشت: در ماههای اخیر دولت ترکیه تصویب کرده است که هر کدام از تجار این کشور می توانند تا سقف 100 میلیون دلار کالا با تعرفه صفر به جمهوری اسلامی صادر کنند.

وی همچنین افزود: برای بالا بردن همکاریهای تجاری بین دو کشور بانک ملت ایران آماده است تسهیلات لازم را دراختیار صادر کنندگان و وارد کنندگان قرار دهد.

شامگاه گذشته مشکلات گمرکهای بازرگان ایران و گوربولاق ترکیه در جلسه مشترک مسئولان دو طرف بررسی شد.

در این جلسه بهمن حسین پور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه روابط موجود بین ایران و ترکیه را مطلوب خواند و افزود: گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین مناطق همجوار دو کشور می تواند روابط دوستانه ایران و ترکیه را تقویت کند.

علی اکبر آقایی، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دولتی مجالس ایران و ترکیه هم در این جلسه سعه صدر، گفتگو و احترام متقابل را زمینه ساز توسعه و تقویت روابط دوستانه اعلام کرد.

سلیمان جعفر زاده نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس هم در این جلسه با اشاره به عزم جدی دو کشور ایران و ترکیه برای گسترش مناسبات و تقویت همکاری ها گفت: طرح مشکلات و بررسی آنها در جلساتی با حضور مسئولان دو طرف می تواند افقهای جدیدی در روابط و مناسبات دو جانبه ایجاد کند.

صفر آثری فرماندار ماکو هم در این جلسه تاخیر بیش از حد در پذیرش اتوبوسهای ایرانی از طرف گمرک گوربلاق را از مشکلات مهم روابط مرزی در بازرگانی اعلام کرد و خواستار حل فوری این مشکل شد.

"متین مایتال من" قائم مقام والی دوغوبایزید ترکیه هم در این جلسه بر لزوم تقویت روابط و مناسبات دوستانه بین ایران و ترکیه تاکید کرد و گفت: مشکلات جزئی و کوچک نباید خدشه ای به این مناسبات وارد کند.

مسئولان ایرانی وترکیه ای شرکت کننده در جلسه رفع مشکلات گمرک های بازرگان و گوربلاق در پایان این جلسه از این دو گمرک بازدید و از نزدیک با مشکلات تجار و مسافران آشنا شدند.