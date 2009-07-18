پالایشگاه پتروسیلد شیراز کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر نفت ظهر شنبه در جریان کلنگزنی این طرح، پالایشگاه سازی را در کشور بحثی استراتژیک دانست و افزود: امروز با توجه با تهدیدهایی که از سوی برخی کشورها علیه ایران به خصوص در مورد بنزین انجام می شود می توان با ساخت و توسعه پالایشگاه ها این تهدیدات را خنثی کرد.

غلامحسین نوذری متذکر شد: از این رو بحث بهینه سازی پالایشگاه های موجود کشور و احداث هفت پالایشگاه در کنار 9 مورد دیگری که تا سال 84 ساخته شده یک کار مهمی بوده که از جمله سیاستهای وزارت نفت در این خصوص نیز به حساب می آید.

وی با اشاره به تولید 24 میلیون لیتر از 9 پالایشگاه مذکور کشور بیان کرد: این در حالیست که به عنوان نمونه پالایشگاه خلیج فارس با طراحی مشابه پالایشگاه شیراز به تنهایی 33 میلیون لیتر تولید بنزین خواهد داشت.

وزیر نفت در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه بحث حذف خام فروشی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی وزارت نفت مطرح است، افزود: کشور باید جایگاه خود را در اوپک حفظ کند تا بتواند به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک نقش اساسی خود را در بازار نفت داشته باشد.

به گزارش مهر پروژه پالایشگاه با اختصاص اعتباری حدود 800 میلیون دلار قرار است ظرف چهار تا پنج سال آینده احداث شود.

در ادامه مراسم استاندار فارس نیز بیان کرد: استان فارس در بحث زیرساختهای نفت و گاز به جایگاه مناسبی طی چند سال اخیر رسیده به طوریکه امروز به عنوان یکی از قطبهای گازی کشور مطرح است.

محمدرضا رضازاده افزود: با توجه به اقدامات مناسبی که از سوی وزارت نفت در فارس صورت گرفته این استان در این بخشها وضعیت به نسبت خوبی را به خود گرفته به طوریکه اگر در سفر رئیس جمهور استان فارس به عنوان قطب گازی کشور معرفی شد امروز در عمل به این نقطه رسیده ایم.

وی با اشاره به پالایشگاه پتروسیلد نیز بیان کرد: امروز در بحث پالایشگاهی نیز وضعیت روبه رشدی را آغاز کرده ایم و برای این پروژه نیز از دو سال پیش کارهای مقدماتی صورت گرفته بود.

استاندار فارس تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در استان فارس در این حوزه ها به چشم می خورد عدم وجود مخازن سوختی بود که با تمهیدات پیش بینی شده این نقص نیز در حال رفع بوده و پروژه مخازن سوخت استان نیز 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.