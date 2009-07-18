انتشار سری جدید اسکناس 500 تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشخصات اسکناس مذکور به شرح زیر است:

ویژگی های کاغذ اسکناس

واترمارک: پرتره حضرت امام (ره) در سمت راست و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض 1.2 میلیمتر به صورت پنجره ای که عبارت 5 هزار ریال به صورت فارسی و لاتین روی آن نمایان است.

جسن: 100 درصد پنبه

فیبرهای نامرئی فلورسنت: استفاده از فیبرهای نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ های سبز، آبی، زرد و قرمز در و و پشت اسکناس که در مقابل تابش اشعه ماورا بنفش قابل رویت است.

ویژگی های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

نمره : از نوع لترپرس یک رنگ فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ (میکروپرینت): عبارت "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در وسط اسکناس بالای عبارت پنج هزار ریال در روی اسکناس عبارت "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" بر روی تصویر کره زمین و عبارت

"FIVE THOUSAND RIALS" بین تصویر کره زمین و کادر پائین اسکناس به صورت خطی در پشت اسکناس و به صورت ریزچاپ (میکروپرینت) درج گردیده است که با ذره بین قابل رویت است.

سیترو: (see Through) در بالا و پائین اسکناس به صورت گل مورب که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت می باشد.

چاپ برجسته: بخش هایی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن دلان: سمت چپ و پائین یک خط و دو نقطه در زیر آن به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشندل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی: طرح لوگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قسمت چپ عبارت پنج هزار ریالی روی کتیبه زیتونی رنگ به صورت مخفی چاپ شده است که با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

رنگ: قهوه ای - سبز زیتونی- نارنجی

ابعاد: 154 در 75 میلیمتر

طرح رو: تصویر امام خمینی(ره)

طرح پشت: ماهواره امید و کره زمین