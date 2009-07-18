مس رفسنجان و سرچشمه در مسابقات رسمی شرکت می کنند

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات موجود در خصوص فعالیت تیمهای فوتبال این باشگاه اظهار داشت: در راستای اخطار فدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تیمهای هم خانواده مس کرمان اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: با اقدامات انجام شده تیمهای مس رفسنجان، مس کرمان و مس سرچشمه از لحاظ حقوقی مجزا خواهند شد و مشکل حضور این تیمها در مسابقات رسمی برطرف می شود.

برهانی نژاد عنوان کرد: در همین راستا مس کرمان نیز هیچ مشکل حقوقی برای شرکت در مسابقات آسیایی نخواهد داشت و با قدرت در این مسابقات حاضر خواهیم شد.

وی افزود: به این ترتیب مس کرمان در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا و مس رفسنجان و سرچشمه در مسابقات لیگ آزادگان شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به ترمیم ساختار حقوقی باشگاه خاطرنشان کرد: این تیمها همانند تیم سپاهان اصفهان و سپاهان نوین اداره خواهند شد و هیچ مشکل حقوقی پیش نخواهد آمد.