محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد: دکتر محمود احمدی نژاد در حال حاضر رئیس جمهور قانونی است و می تواند معاون اول خود را با صدور حکم تغییر دهد، وی همچنین می تواند برای دوره دهم ریاست جمهوری حکم مذبور را به صورت کتبی یا شفاهی تمدید نماید.

به گزارش مهر، پس از صدور حکم معاون اولی برای اسفندیار رحیم مشایی از سوی رئیس جمهور برخی نمایندگان مجلس شبهاتی را پیرامون عدم امکان صدور حکم از سوی دکتر احمدی نژاد پیش از تنفیذ ریاست جمهوری دوره دهم برای تصدی مسئولیت در دوره دهم ریاست جمهوری مطرح کردند.

میرتاج الدینی نماینده تبریز درباره اعتراضات مطرح شده در پی انتخاب رحیم مشایی برای سمت معاونت اولی رئیس جمهور نیز ابراز عقیده کرد: رئیس جمهور باید دستش باز باشد و با شناختی که از اطرافیانش دارد، مسئولان و همکاران نزدیک خود را انتخاب کند.

وی درباره انتقادات مطرح شده از سوی مجلس همچنین جمعی از علما، مراجع تقلید و نخبگان کشور نسبت به مسئولیت رحیم مشایی در دولت نهم و تذکرات آنان به رئیس جمهوری در این باره نیز توضیح داد در حال حاضر شرایط فرق کرده است و آقای مشایی هم پس از صحبت های رهبر معظم انقلاب درباره دیدگاه ایران نسبت به مردم ساکن در سرزمین های اشغالی ، سخنان ایشان را پذیرفت و موضوع تمام شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال رایزنی رئیس جمهور با نمایندگان مجلس پیش از معرفی اعضای کابینه نیز گفت: رئیس جمهور اعلام کرده است از مجموعه های مختلف درباره انتخاب کابینه نظرخواهد خواست و بر این اساس قطعا مجلس بویژه فراکسیون اصولگرایان و افراد نزدیک به دولت همچنین گروههای سیاسی مختلف رئیس جمهور را در انتخاب کابینه کمک خواهد کرد تا دولت قوی تری شکل گیرد.

این عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در عین حال تاکید کرد کابینه باید منسجم باشد و از افراد همفکر تشکیل شود.