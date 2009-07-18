عکاسان ورزشی درگذشت مجتبی تکین را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام ارسالی عکاسان و خبرنگاران رسانه های مختلف ورزشی خطاب به مدیران و کارکنان خبرگزاری مهر آمده است:« مصیبت وارده و در گذشت ناگهانی چهره مطرح و عکاس چیره دست کشور، زنده یاد مجتبی تکین را صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. در این غم گران ما را نیز هم بغض و همسفر تنهایی خود بدانید.»

برخی از عکاسان و خبرنگاران رسانه های ورزشی از جمله روزنامه ورزشی 90 ، روزنامه خبرورزشی، خبرگزاری ایسنا ، خبرگزاری فارس و ... با حضور در خبرگزاری مهر، ارسال پیام تسلیت و تماس تلفنی با همکاران خود در این خبرگزاری ابراز همدردی کردند.

مراسم تشییع مجتبی تکین و خانواده اش که در سانحه رانندگی جاده حیران عصر جمعه به دیار باقی شتافتند ساعت 9 صبح روز یکشنبه برگزار می شود.