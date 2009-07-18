چهارمین نمایشگاه کتاب استان خراسان شمالی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی افزود: در چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان 300 ناشر از سراسر کشور شرکت داشتند.

محمدرضا سوقندی اظهار داشت: در این نمایشگاه یک هفته ای حدود 300 هزار نفر از نمایشگاه بازدید داشتند که به نسبت نمایشگاههای سه دوره قبل کتاب استان تعداد بازدیدکنندگان 25 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: استقبال گسترده مردم استان خراسان شمالی از نمایشگاه کتاب موجب شده تا برگزاری نمایشگاه کتاب در تقویم سالانه فعالیتهای فرهنگی این استان قرار گیرد.

مدیرکل ارشاد خراسان شمالی اظهار داشت: برای چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان دو میلیارد و 300 میلیون ریال بن کتاب با 20 درصد تخفیف پیش بینی شده که این بن ها در اختیار خریداران کتاب قرار گرفته است.

سوقندی افزود: ناشران کتاب در این نمایشگاه نیز برای خریداران 20 درصد تخفیف قایل شدند که در مجموع ما در این نمایشگاه چهارم سه میلیار د ریال کتاب به خوانندگان عرضه شده که در نوع خود بی سابقه بوده است.

وی اضافه کرد: در ایجاد انگیزه برای استقبال از چهارمین نمایشگاه کتاب استان خراسان شمالی رسانه ها نقش موثری داشته و این روند نشان داده که رسانه ها به وظایف خود در ایجاد انگیزه در ایجاد فراورده های فرهنگی واقف هستند.

در این مراسم از 15 نفر از ناشران، صاحبان رسانه و خبرنگاران برتر در پوشش خبری و مجریان برگزاری انتخابات با اهداء لوح تقدیر و جوایزی قدردانی شده است.

خبرگزاری مهر در استان خراسان شمالی نیز به دلیل انعکاس اخبار از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رسانه برتر لوح تقدیر دریافت کرد.

چهارمین نمایشگاه کتاب استان خراسان شمالی 21 تیرماه شروع و تا 27 تیرماه ادامه داشت.