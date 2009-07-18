رئیس جمهور ساحل عاج به احمدی نژاد تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیام "لوران باگبو" رئیس جمهور ساحل عاج به این شرح است: آقای رئیس جمهور ! انتخاب مجدد شما به عنوان ریاست عالی قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، فرصت خوشایندی است تا به نام ملت و دولت ساحل عاج و همچنین به نام شخص خودم، تبریکات گرم را به جنابعالی ابراز نمایم.

برای آن جناب در ایفای این ماموریت جدید که اکثریت ملت ایران به جنابعالی سپرده اند، آرزوی سلامتی، نیکبختی و موفقیت کامل دارم.

به نوبه خود، اراده قاطع خویش را برای اقدام هماهنگ با آن جناب به منظور تقویت روابط مبتنی بر همکاری عالی موجود بین دو کشور و در جهت منافع دو ملت، تکرار می کنم. با تجدید تبریکات، آقای رئیس جمهور ، خواهشمندم احترامات فائقه مرا بپذیرید.