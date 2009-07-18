مشاور رئیس سازمان صدا و سیما درگذشت تکین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام جعفری خطاب به مدیر عامل خبرگزاری مهر آمده است: خبر درگذشت همکار باسابقه و خوشنام آن خبرگزاری مرحوم مجتبی تکین همراه با همسر و فرزند خردسالش موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. ضمن تسلیت این ضایعه اسفبار به جناب عالی و همکاران پرتلاش آن خبرگزاری از خداوند رحمان رحمت و مغفرت برای درگذشتگان و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.

لازم به ذکر است مراسم تشییع پیکر مجتبی تکین و خانواده‌اش که عصر روز جمعه در سانحه رانندگی جاده حیران به دیار باقی شتافتند، ساعت 9 صبح روز یکشنبه برگزار می‌شود.