  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۵۷

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما درگذشت تکین را تسلیت گفت

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما درگذشت تکین را تسلیت گفت

علی‌اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر کل حوزه ریاست در پیامی درگذشت دبیر گروه عکس خبرگزاری مهر و همسر و فرزند وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام جعفری خطاب به مدیر عامل خبرگزاری مهر آمده است: خبر درگذشت همکار باسابقه و خوشنام آن خبرگزاری مرحوم مجتبی تکین همراه با همسر و فرزند خردسالش موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. ضمن تسلیت این ضایعه اسفبار به جناب عالی و همکاران پرتلاش آن خبرگزاری از خداوند رحمان رحمت و مغفرت برای درگذشتگان و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.

لازم به ذکر است مراسم تشییع پیکر مجتبی تکین و خانواده‌اش که عصر روز جمعه در سانحه رانندگی جاده حیران به دیار باقی شتافتند، ساعت 9 صبح روز یکشنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 914565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها