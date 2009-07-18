پیشنهادات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : حماسه پرشور نماز جمعه 26 تیر را به حق باید نقطه عطفی در تداوم حرکت انقلاب اسلامی ایران دانست . خطیب فهیم و پرتوان نماز جمعه این هفته حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با درایت و تیزهوشی فوق العاده و منحصر به فرد خود و با درک شرایط خطیر داخلی و بین المللی کشور در حالی نماز جمعه این هفته را برگزار نمود که از یک سو مطالبات گسترده مردم پیرامون انتخابات و ابهامات فراوان آن، فضای عمومی کشور را تحت الشعاع قرار داده است و از دیگر سو اشتباهات جبران ناپذیر مسئولان انتخاباتی و علی الخصوص وزارت کشور و شورای نگهبان و نیز شیوه غلط و یکسویه صدا و سیما در اطلاع رسانی موجبات تردید بیش از پیش را نسبت به برگزاری انتخابات دامن زده است که این شرایط به خودی خود شروع خطرناکی را برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوجود آورده است.

اما از این مهمتر وقایع حین و پس از انتخابات بود که ضمن آنکه به خدشه پذیر بودن انتخابات صحه گذاشت، برعکس انتظارات، به جای رفتار عاقلانه و مدبرانه ارگانهای ذیربط با منتقدین که نسبت به انتخابات سئوالات جدی داشته اند، شیوه ای را برگزیند که با حضور نهادهای رسمی و غیر رسمی امنیتی و نظامی در صحنه اجتماع فضای عمومی کشور را تحت الشعاع قرار داده و کلا کشور را به سوی امنیتی شدن سوق دادند.

تحت چنین شرایط سخت داخلی و متاثر از آن موقعیت مسموم و منفی بین المللی ، پس از یک ماه سکوت معنادار، جناب آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه نسبت به تحلیل وضعیت موجود کشور، مطالبات مردم و ارائه راه حلهای خروج از این بن بست پرداخته و مسائل پیرامون آنرا بطور کامل تبیین نمودند.

وی در حضور میلیونی مردم نمازگزار مسلمان و عاشق انقلاب به آموزه های اسلامی و سیره حضرت رسول اکرم(ص) در مورد جایگاه اسلام و مردم در حکومت اسلامی اشاره نمود و با تاکید به حق، مبنی بر اینکه طی 60 سال گذشته در لحظه لحظه وقایع انقلاب همراه رهبر انقلاب امام خمینی(ره) حضور داشته است ، متاثر از روش ایشان فریاد می زند ، اسلام و جمهوریت دو رکن جدا نشدنی انقلاب اسلامی هستند و انتخابات زینت نظام جمهوری و یک لفظ تشریفاتی نبوده و نخواهد بود.

وی با توجه به شرایط قبل و بعد ازانتخابات، ابهامات موجود را به ضرر انقلاب تفسیر نموده و اعلام کردند از این منازعه هیچکس سود نبرده و همه ضرر کردند.

وی با تاکید بر ضرورت خروج از شرایط موجود کشور و به منظور عبور از این وضعیت راه حل های مهم و تعیین کننده ای را ارائه و پیشنهاد دادند که از جمله مهمترین آنها می توان به بازگردندن اعتماد عمومی به مردم با تکیه به اقدامات قانونی توسط مسئولان و آحاد مردم کشور اشاره کرد.

جناب آقای هاشمی به نقش مهم صدا و سیما در تلطیف این فضا اشاره نموده و از این رسانه ملی می خواهند با دعوت از همه جریانات سیاسی و افراد موثر به آنها اجازه دهند نسبت به وقایع کشور اظهار نظر نموده و نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمایند.

وی با تاکید به نقش مهم و ارزنده عملای قم و حوزه های علمیه در مسائل مختلف به نگرانی های آنان اشاره نموده و تاکید می نمایند با استفاده از نقطه نظرات این عزیزان و نخبگان جامعه زمینه مشارکت گسترده تر نیروهای انقلاب را برای خروج از این شرایط فراهم نمایند.

حزب اعتدال و توسعه با استقبال جدی از نظرات ارزشمند حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی تنها راه برون رفت از شرایط موجود را عمل به یکایک نظرات و پیشنهادات ایشان که در خطبه های نماز جمعه اعلام شد می داند و از مسئولان ذیربط می خواهد نسبت به اجرایی شدن آنها همت نموده و قبل از آنکه فرصت از دست برود زمینه آزادی دستگیر شدگان فراهم گردیده، شرایط امنیتی فعلی به فضای مبتنی بر قانون تبدیل گردد و اجازه داده شود تجمعات قانونی را برای ابراز نظرات مردم فراهم نمایند.

تاکید می گردد نباید اجازه داد بیش از این نسبت به دیدگاههای خیل عظیم مردم بی توجهی شود. ما از صدا و سیما می خواهیم نسبت به تغییر رویکردی که تاکنون داشته و متاسفانه حتی پس از خطبه های نماز جمعه ادامه یافته است سریعا اقدام نموده و با دعوت از نخبگان، علما و جریانات سیاسی اجازه دهد، دیدگاههای متفاوت آنها در زمینه مسائل اخیر بیان گردد و شرایط خود را در مورد انتخابات مطرح نمایند.

علیرغم مسیر منطقی اعلام شده در نماز جمعه، متاسفانه مشاهده می گردد برخی شخصیت ها و جریانات بدون در نظر گرفتن عمق محتوی مطالب و اهداف دلسوزانه اعلام شده، نقطه نظراتی را بیان داشته اند که نشان می دهد علاقه ای به خروج منطقی و قانونی از این وضعیت را ندارند. حزب اعتدال و توسعه این افراد را به تفکر بیشتر در این زمینه فرا می خواند.

حزب اعتدال و توسعه با تشکر بی پایان از حضور شجاعانه مردم در صحنه های مختلف اجتماعی و بخصوص انتخابات اخیر که موجب غرور و سرافرازی ایران و ایرانی بود و نیز با تقدیر از حضور آگاهانه آنها در نماز جمعه اخیر با تمامی توان امکانات خود را در جهت تحقق پیشنهادات جناب آقای هاشمی تقدیم می نماید.