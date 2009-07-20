سعید آذین شاعر و مترجم به خبرنگار مهر گفت: گزیده‌ای از اشعار لینا سرون شاعر مکزیکی را به نام "رنگهای زمان"(los colores del tiempo) در دست ترجمه دارم.

وی ادامه داد: پیش از این از لینا سرون 5 شعر را ترجمه و در" شوکران" به چاپ رسانده بودم و پس از اینکه کتاب حاضر را سرون برایم ارسال کرد کار ترجمه آن را آغاز کرده‌ام و تقریبا روبه پایان است.

این مترجم در توضیح بیشتر "رنگهای زمان" گفت: این مجموعه متشکل از 50 شعر کوتاه است که ترجمه‌ آنها تمام شده ولی هنوز به دلیل وسواسهایی که روی کار دارم آن را نهایی نکرده‌ام.

آذین افزود: گرچه هنوز با ناشر خاصی به توافق قطعی نرسیده‌ام ولی چند پیشنهاد از دوستان دارم و اولویت من از بین آنها با ناشری است که کار را زودتر به چاپ رساند چراکه اگر قرار باشد یک مجموعه شعر چند سال بعد منتشر شود دیگر حال و هوای خود را از دست می‌دهد.

این شاعر همچنین از تدارک برپایی نمایشگاه عکسهایش خبر داد و توضیح داد: قصد دارم چیزی حدود 30 عکس را که در سفرم به گینه استوایی برای تدریس اسپانیولی به بچه‌ها گرفته‌ام در قالب یک نمایشگاه به نمایش بگذارم.

آذین ادامه داد: این عکسها از طبیعت آفریقایی و زندگی مردم آن ناحیه است که اگر اگر مجوز نمایشگاه را بگیرم آن را در خانه هنرمندان یا یک گالری دیگر برپا خواهم کرد.‌

وی که از چندی پیش مجموعه‌ شعری از خوان رامون خیمه‌نس برنده جایزه نوبل سال 1957 را در دست ترجمه دارد درباره این کار گفت: مدتی است که در این کار وقفه افتاده وتمرکز گذشته را روی آن ندارم.

"فصلی در غرناطه" مجموعه سروده‌های فدریکو گارسیا لورکا از جمله دیگر آثار آذین در عرصه ادبیات اسپانیایی است که سال گذشته منتشر شد.