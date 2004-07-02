باغات چاي در مناطق شمالي تا متري 100 هزار تومان بفروش مي رسد

دبيرسازمان نظام مهندسي كشاورزي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: سياستهاي نادرست دولت و متوليان صنعت چاي موجب نداشتن صرفه اقتصادي كشت اين محصول براي كشاورزان و درنتيجه فروش باغات چاي شده است.

عبدالغفار شجاع تاكيد كرد: اين درحالي است كه اراضي كه در آنها باغ چاي احداث شده به دليل قرار گرفتن درمناطق كوهيايه اي در مقايسه با زمينهاي شاليزار كه اغلب پر از گل ولاي است براي فروش شرايط مناسب تري دارد

وي، قيمت خريد باغات چاي را متناسب با نزديك بودن يا دور بودن باغ به شهرها و جاده اي اصلي متفاوت دانست و گفت: قيمت باغات چاي نزديك شهر لاهيجان متري 100 هزار تومان بفروش مي رسد.

شجاع فروش برگ سبز چاي را در سالجاري دربدترين وضعيت دانست و گفت: امسال برگ سبز چاي باقيمت كيلويي 50 تا 100 تومان از كشاورزان خريداري شد كه اين امر موجب شد كه بسياري از باغداران براي برداشت دوم اين محصول به دليل عدم داشتن صرفه اقتصادي اقدامي نكنند .

شجاع با اشاره به اجراي ارائه قانوني از سوي استانداريهاي گيلان و مازندران مبني برجلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي گفت: اين درحالي است كه هم اكنون بسياري از زمينهاي شاليزار اين استانها خريداري و پس از مدتي با ريختن مصالح ساختمامي در اين زمينها ، ساخت و ساز آغاز مي شود.

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