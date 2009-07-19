دو بازیکن مس کرمان به اوکراین می روند

مجید مکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دو بازیکن مجموعه مس کرمان همراه تیم ملی امید کشور به اردوی اوکراین اعزام خواهند شد.

وی افزود: "احمد کامدار" و "شجاع خلیل زاده از تیمهای مس کرمان و مس رفسنجان در این اردو حضور خواهند داشت.

مکی زاده خاطرنشان کرد: این بازیکنان به همراه تیم ملی فوتبال امید کشورمان به تازگی اردوی آماده‌سازی 10 روزه ‌را در آفریقای جنوبی برگزار کرد است در تورنمنت چهارجانبه اوکراین از تاریخ 18 مردادماه تا 20 مرداد شرکت خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در این تورنمنت تیم‌های ملی فوتبال زیر 21 سال آلمان، اوکراین و ترکیه حضور دارند و ملی ‌پوشان کشورمان با تیم زیر 19 سال خود در این مسابقات حاضر خواهند شد.