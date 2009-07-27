قضات مجرمین معتاد را ملزم به ترک اجباری و حضور در مراکز درمانی کنند

حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از آنجا که به زندان فرستادن معتادینی که داوطلبانه حاضر به ترک نمی شوند به مصلحت نیست، لذا رئیس قوه قضائیه در سال گذشته بخشنامه ای را در این ارتباط صادر کرده و برای نگهداری این معتادین و ترک اجباری آنها مجوز قانونی صادر شد.

این اظهارات در حالی از سوی ذبحی بیان می شود که به گفته مشاور وزیر رفاه با کمبود 1200 مرکز درمانی برای معتادان مواجه هستیم که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش آمار معتادان تحت درمان از رقم 600 هزار به 700 هزار نفر تا پایان سال جاری خبر داده است.

ذبحی در ادامه گفت: وقتی یک معتاد جزء دستگیر می شود اگر داوطلبانه حاضر به ترک اعتیاد و اقامت در مراکز بازپروری نشد اینکه از نظر قانونی بتوانیم آنها را زندانی کنیم با مشکل خلاء قانون مواجهیم لذا برای رفع این مشکل در قانون پیشنهادی مجمع تشخیص طی ماده ای پیشنهاد شد که مجرمین معتاد قبل از معرفی به زندان در مراکز درمانی و بازپروری تحت درمان قرار گرفته و بعد از ترک اعتیاد به زندان رفته و مدت زمانی که در مراکز درمانی برای ترک به سر می برند جزو حبس آنان احتساب شود .

معاون قضایی دادستان کل کشورافزود: در حال حاضر با توجه به اینکه این قانون تصویب نشده است توصیه ما به همکاران قضایی این است در پرونده هایی که مجرمین موادمخدر، اعتیاد دارند در اجرای ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم مجازات، مجرمین معتاد را ملزم به ترک اجباری و حضور در مراکز درمانی و بازپروری برای طول مدت درمان کنند.

اعتیاد یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی در ایران است که همه ساله تعداد زیادی از خانواده های ایرانی را مبتلا به خود می کند.

ذبحی در ادامه گفت: در صورتیکه همکاران قضائی از این ابزار قانونی استفاده کنند با توجه به اینکه روند ترک و بازپروری معتادین تأثیر بسزایی در کنترل مواد مخدر و کاهش تقاضا داشته اگر قضات ما مجرمین معتاد را ملزم به حضور در مراکز درمانی یا بازپروری کنند در نتیجه به طور قانونی معتادان ملزم به ترک شده و گام مهمی در این راستا برداشته خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: به طور طبیعی ترک اعتیاد و بازپروری و درمان این تعداد قابل توجه از معتادان یک انقلابی را در امر مبارزه ایجاد خواهد کرد بنابراین با همکاری و تدبیر قضائی مانع قانونی برداشته خواهد شد و امکان برخورد و جمع آوری معتادین و توزیع کنندگان جزء محکومیت و الزام آنها به ترک اجباری سیاستهای نظام و رهبری را تامین می کند.