مناسب سازی 30 هزار نقطه در کشور برای استفاده معلولان

دکتر ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم تشکیل جلسات مناسب سازی معابر و محیط برای معلولان افزود: اعتقاد دارم فقط با برگزاری صرف جلسه اتفاق خاصی نمی افتد و مشکلی حل نمی شود و بیشتر از تشکیل جلسه باید به عملیات و اجرای کارها معتقد باشیم.

این درحالی است که منصور برجیان مدیرانجمن علمی فرهنگی معلولان چندی قبل از عدم تشکیل جلسات مناسب سازی خبر داده و عنوان کرده بود که شهرداری در زمینه مناسب سازی محیط اقدامات موثری انجام داده است اما سازمانهای دیگر در این خصوص همکاری های لازم را ندارند.

رئیس سازمان بهزیستی از شناسایی 30 هزار نقطه در کشور خبر داد و تاکید کرد: این نقاط برای استفاده معلولان مناسب سازی شده است و گزارش انجام این اقدام نیز وجود دارد.

اسامی سازمانهایی که در خصوص مناسب سازی برای معلولان درست اقدام نکرده اند مشخص و نتیجه به دولت اعلام شده است فقیه

فقیه با اشاره به اینکه شناسایی و مناسب سازی این نقاط در سطح کشور اتفاق بزرگی است که رخ داده است،گفت: مناسب سازی در شهرهای بزرگی مانند تهران آغاز شده است و با رایزنیهای صورت گرفته ستاد مناسب سازی در شهرداری تشکیل شده است و به طور مرتب این جلسات تشکیل می شود.

کارشناسان معتقدند اجرای تمامی مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیاز به همکاری بهزیستی و دستگاههای دیگر دارد و دور از انصاف است که معلولان جدی گرفته نشوند و مشکلات آنان پیگیری نشود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی مناسب سازی در سازمانهای دولتی را نیز به طور مرتب پیگیری می کنیم.

فقیه با تاکید براینکه با برگزاری یکی دو جلسه چند ساعته مناسب سازی اتفاق در کشور نمی افتد ، افزود: باید ابتدا تصمیمات جلسات برگزار شده عملیاتی و سپس گزارشات آن ارائه شود و در این صورت است که می توانیم عنوان کنیم که به چه مشکلاتی برخورد کرده ایم و برای آن راهکار ارائه دهیم و پس از آن دوباره جلسه برگزار نمائیم و به طور حتم این جلسات به هنگام نیاز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد اعلام اسامی سازمانهای متخلف در امر مناسب سازی اظهار داشت: اسامی سازمانهایی که در خصوص مناسب سازی درست اقدام نکرده اند مشخص شده و نتیجه را به دولت اعلام کرده ایم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.