رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک درگذشت مجتبی تکین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است: "خبرنگاران عکاس"، هنرمندانی اند که نشان های پایایی و پویایی مملکت ها و ملت ها و شهرها و شهروندان را به تصویر می کشد و آن نشانه ها را جاودان می کنند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: "عکاسان خبرنگار" آفرینشگرانی اند که اوج و حرکت در تمام آثارشان جاری است و فریم به فریم تصاویر آنها مانند تار و پود رشته ای است که ژرفای تاریخ را در پهنه جغرافیا به زیبایی و ظرافت پیوند می زنند.

آری! عزیزان عکاس به ما می آموزندکه بر هر نام و نشانه ای درنگ کنیم و با شور و شوق محیط پیرامون خود را از نو ببیینم . آنها به ما می آموزند که چشم ها را بشوییم و زنگارها را بزدائیم تا زلالی چشمه ها پژواک زنگ ها را از نو بشنویم و ببینیم.

مجتبی تکین حق بزرگی بر عکاسی اجتماعی به ویژه عکاسی شهری دارد و مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی از هنرمندی ایشان در ثبت و ضبط اتفاقات و رویدادهایی که در شریان های شهر جریان دارد، بسیار برخوردار بوده و به عنوان تصویرگری امین و منصف، گواه آگاه و صادقی بود بر آن چه در زیر پوست شهر می گذاشت.

این پیام در پایان می افزاید: ضایعه درگذشت این هنرمند با اخلاق و خوشنام را حضور جنابعالی صمیمانه تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای شما و همکاران ارجمندتان در خبرگزاری مهر خاصه بازماندگان آن عزیز، استواری و شکیبایی و برای روح پرفتوح آن مرحوم، همسر مکرمه و فرزند خردسال ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی مسئلت می نمایم.