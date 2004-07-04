توليد دستگاهي كه ضمن كنترل كيفيت قطعات از ضايعات قطعه در توليد خودرو جلوگيري مي كند

مهندس مقدمي عضو هيئت علمي گروه پژوهشي اتوماسيون جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: هدف از ساخت اين دستگاه ، كسب دانش فني در داخل كشور است. بحث كنترل كيفيبت در قطعات خودرو وارد مرحله اي جدي دركشور ما شده است و سازندگان خودرو به كنترل كيفيت قطعات اهميت زيادي مي دهند. ابعاد استاندارد قطعات خودرو در كنترل كيفيت قطعات خودرو بسيار موثر است.

وي مي افزايد: براي اندازه گيري ابعادي، با استفاده از سنسورهاي تعيين موقعيت يا تعيين طول، نقاط مشخصي از قطعه را تعيين مي كنيم. لازم است از سنسورهايي براي اين منظور استفاده شود. سنسور LVDT از اين گونه سنسورها است كه براي تعيين طول مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سنسور بسته به قطعه اي كه اندازه گيري مي شود حال ممكن است شاتون يا گيربكس يا هر قطعه ديگري باشد در ويژگي هاي خاص همان قطعه طراحي مي شود. وقتي قطعه را مي خواهند اندازه گيري كنند در آن الگو قرار مي دهند و قطعه بايد با نقاط خاص آن تماس برقرار كند.

وي تصريح مي كند: اطلاعات حاصل به كامپيوتر داده شده و پردازش مي شود. اين پردازش براي كنترل كيفيت قطعاتي كه توليد مي شوند لازم است. از Data هاي حاصل براي اهداف مختلفي استفاده مي شود. يكي از اين اهداف تهيه اطلاعات آماري است تا بتوان گزارشي جامع در زمينه كنترل كيفيت قطعات ارائه داد و بر اساس آن به مشكلات موجود در كيفيت قطعات پي برد. همچنين به دستگاهي كه قطعه اي را توليد مي كند بازگشت داده مي شود. اگر دستگاهي در توليد ابزاري يا قطعه اي خاص با مشكل روبرو است و كار خود را به درستي انجام نمي دهد به آن دستگاه اطلاع داده مي شود تا آن دستگاه نسبت به رفع مشكل توليدي خود اقدام كند.

وي در پايان ياد آور شد: استاندارد شدن توليد قطعات خودرو، ضايعات قطعه در توليد كاهش مي يابد در عين اينكه كنترل كيفيت قطعات در هنگام توليد انجام مي شود.