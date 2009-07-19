بهتر است نمایندگان محترم طرحشان را پس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر عباس حاجرسولیها با بیان این مطلب افزود: یکی از بحثهای مهمی که حضرت امام در رابطه با شوراها مدنظر داشتند دقیقا طبق زمانی که به شورای انقلاب فرمودند که در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آئیننامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ فرمایید در جای دیگر دررابطه با اهمیت شوراها حضرت امام میفرمودند که شوراها جز برنامههای اسلام است و مبنای من هم بر همین است نهتنها شما هرچا در هر استانی که هست همانطوری که از اول قانون هم همین معنا بوده، باید شوراها ولایتی باشد اینها باید بشود و میشود الان درصدد طرحریزی هستند که شما مسائل خودتان باشد نه تنها تهران، خراسان و اصفهان هم همینطور این شوراها باید هرجایی باشد و هرجا خودش را هدایت کند این هم برای ملت خوب است و هم برای دولت خوب است دولت نمیتواند همه جا را خودش تحت نظر گیرد وقتی کار را به خود مردم واگذار کنیم مردم در منطقهای که خودشان هستند برای خودشان دلسوزتر هستند و بهتر اطلاع دارند و برای احتیاجات خودشان بهتر اطلاع دارند.
وی ادامه داد: یک بحث هم مقام معظم رهبری دارند که آغاز به کار شوراها در سال 78 که میفرمایند که خداوند را شکرگذاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگری برای خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نزدیک گشت. اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و در سالی که نام گرامی آن یگانه دوران نامگذاری شده این نهاد اصیل آغاز به کار میکند.
وی افزود: از صمیم قلب آرزو میکنم که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند از سمت اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی تلاش کند و در چهارچوب تکالیف خود به رفع مشکلات مردم بپردازد.
حاج رسولیها در ادامه گفت: وقتی به 7 اصل قانون اساسی هم که توجه کنیم میبینیم که یکی از نمادهای مردمنهاد همین بحث شوراها هستند که بنابر مقتضیات هر محلی میتوانند تصمیمات خوبی بگیرند و مشکلات هر محل را حل کنند. خوب ما متأسفانه بعضی وقتها بحثهای مطرح میشود و باعث دلسردی میشود.
نائب رئیس شورای عالی استانها افزود: امروز که در خدمت شما هستیم که این بحث طرح یکفوریتی هستند که 72 نفر از نمایندگان مجلس گذاشتند که این طرح انتخاب شهرداران را به وظیفه انتخاب وزیر کشور گذاشتند و اگر به قانون شوراها نگاه کنیم اگر این امر تحقق پیدا کند با توجه به مواردی که اشاره کردم فرمایشات امام و مقام معظم رهبری تمام اینها دیگر قابل اجرا نیست و شوراها یک کار تشریفاتی بدون اثرگذار هستند در اداره شهرشان و قطعاض یک مشکلاتی بین شوراها و شهرداریها بوجود خواهد آمد که من خواهشم از نمایندگان محترم مجلس این است که این طرح را پس بگیرند و روی آن کار کارشناسی کنند و به قانون شوراها همین کاری که تمام دنیا الان دارند انجام میدهند احترام بگذارند.
وی گفت: تعجب ما این است که ما 9سال پیش روی مدیریت واحد شهری کار کردیم و الان دستور کار دولت است که 23 وظیفه دیگر منتقل شود حالا آن وظیفه اصلی خودمان را هم دارند معکوس در این دقیقه 9 عمل میکنند.
وی در پایان گفت: هم از رئیس دولت دکتر احمدی نژاد و دکتر لاریجانی میخواهیم که این مباحث شوراها را یک توجه ویژهای داشته باشند من با تجربه 30سالهای که دارم واقعا کار در شوراها هم در برنامهریزی، هم در اجرا و هم در بحثهای درآمدی اصلا قابل مقایسه با سیستم دولتی نیست و اگر به مفهوم اصل 44 هم توجه شود باز میبینیم که در راستای اصل 44 هم شوراها میتوانند یکسری وظایف را به عهده بگیرند اما چیزی که الان است این لایحه است خواهشمان این است که این لایحه را پس بگیرند که مشکلی برای شوراها پیش نیاید و انگیزه همه شوراها را خواهد گرفت.
نظر شما