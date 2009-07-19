سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درگذشت تکین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درگذشت مجتبی تکین، همسر و فرزندش را به خانواده وی و همکاران مطبوعاتی تسلیت گفت.

در این پیام تسلیت آمده است: بار دیگر جامعه خبری کشور و جامعه عکاسی، داغ دیگری را این بار در سانحه دلخراش رانندگی تجربه کردند.

امروز مجتبی تکین عکاس صبور، متین و آرام و همچنین دبیر گروه عکاس خبرگزاری مهر در آغوش خاک آرام گرفت.

خبرنگاری که در طی دوران فعالیت حرفه ای خود برنده جایزه های متعدد داخلی و خارجی در حوزه عکاسی خبری شده بود و یادش در میان اصحاب رسانه جاودان خواهد ماند.

بی شک این خبر ناگوار تا مدتها از ذهن اهالی رسانه و تصویر فراموش نخواهد شد.

روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران این مصیبت را به بازماندگان این حادثه تلخ تسلیت می گوید و از یگانه پاک آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده آن عزیز و آرامش جاوید برای درگذشتگان این حادثه را دارد.