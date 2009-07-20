صادر نشدن کارت بازی برای 2 بازیکن و انتقال یک مربی به لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌های منشور اخلاقی روز گذشته در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد. در پایان این نشست بدون اعلام نامی از فردی خاص و براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی عملکرد اخلاقی و انضباطی 900 بازیکن و مربی و همچنین دیگر شاغلین در مجموعه فوتبال مشخص شد که تنها 15 بازیکن، 4 سرمربی و 2 داور مشمول تخلفات جانبی و رفتاری بوده‎اند.

براساس آخرین حکم صادره فدراسیون فوتبال برای دو بازیکن از این جمع کارت بازی صادر نخواهد کرد ضمن اینکه مابقی بازیکنان نیز با تعهد کتبی می‎توانند در رده فعلی خود بازی کنند. از میان چهار سرمربی متهم به تخلف نیز یک نفر به لیگ دسته اول انتقال داده شد، دو نفر برمبنای تعهد کتبی مجوز ادامه کار در رده فعلی را پیدا کردند. ضمن اینکه وضعیت یک نفرهم به دلیل احراز نشدن برخی تخلفاتش همچنان نامشخص است.

در این میان احکام صادره برای داوران متخلف نیز تنها به خودشان ابلاغ خواهد شد.