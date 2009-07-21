منتظرالمهدی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم بر مبنای فیلمنامه بابک کایدان تهیه می‌شود و احتمال دارد مسعود تکاور کارگردانی آن را به عهده داشته باشد. داستان این فیلم درباره دختری است که تومور مغزی دارد. تا اینکه با وجود مخالفت پدرش که معتقد به گرفتن شفا از امام رضا (ع) نیست راهی مشهد می‌شود و ... تمام لوکیشن‌های این فیلم تهران و مشهد است.

وی در ادامه افزود: فیلم داستانی بلند "راز" هم به نویسندگی و کارگردانی سعید مستغاثی برای شبکه دو تهیه کردم. محوریت این فیلم مسجد جمکران و داستان درباره فردی است که به دنبال پدر مفقودالاثرش است. "راز" نیمه شعبان از شبکه دو پخش می‌شود.

این تهیه‌کننده اشاره کرد: مستندی هم با عنوان "آخرین پرواز ققنوس" به مدت 40 دقیقه با محوریت زندگی شهید بابایی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی خودم برای شبکه یک تهیه کردم که مردادماه از این شبکه پخش می‌شود.