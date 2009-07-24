فریبرز قربانزاده درباره درجه بندی‌های شش‌گانه تعیین شده در آیین‌نامه حقوق تولید کنندگان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: از شش سال پیش بحث قرارداد تیپ مطرح شد و بررسی‌های زیادی روی آن انجام دادیم. دو سال پیش بحث درجه‌بندی مطرح شد تا بتوانیم از حقوق کف دستمزد هم‌صنفان خود دفاع کنیم. از این رو بر اساس تعداد و سابقه کار حرفه‌ای درجه‌‌ بندی‌های شش‌گانه شکل گرفت. پیشنهادهای انجمن را برای کف دستمزدها به مرکز هنرهای نمایشی ارائه کردیم و به یک مبلغ مشترک رسیدیم.

وی با اشاره به وجود طراح ارشد در درجه بندی گرایش طراحان صحنه و لباس تأکید کرد: طبق صحبت‌هایی که با آقای پارسایی مدیر مرکز هنرهای نمایشی داشتیم قرار شد در درجه بندی تعیین شده طراح ارشد بالاتر از گروه یک قرار داشته باشد. همچنین قرار شد کف دستمزدی برای طراح ارشد وجود نداشته باشد ولی میزان دستمزدش بالاتر از گروه یک بوده و به صورت توافقی بین طراح و کارگردان گروه تعیین می‌شود.

رییس انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر درباره اختصاص کف دستمزد به بیش از دو فعالیت هنرمندان گرایش‌های مختلف در طول سال گفت: این حرکت صنفی به نوعی باعث ایجاد شغل در بین اهالی تئاتر و گرایش‌های مختلف آن می‌شود. برخی طراحان صحنه مستعد هستند که به دلیل نداشتن ارتباطات لازم نمی‌توانند در طول سال فعالیت داشته باشند که با وجود چنین ضابطه‌ای فضای کار برای بیشترهم‌صنفان ایجاد می‌شود.

قربانزاده خاطرنشان کرد: در قرارداد تیپ پیشنهادی ما نیز خواسته شده بود تا کف دستمزدها بر اساس بودجه تولید تئاتر و تورم سالانه محاسبه و افزایش پیدا کند. آیین‌نامه حقوق تولید کنندگان تئاتر حاوی این ماده است که امری طبیعی است و باید انجام شود. اما تداوم این امر بستگی به مدیر آینده مرکز هنرهای نمایشی دارد.