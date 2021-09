به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رشید محمودی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری اطلاعات مازندران به خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌ها سبب ارتقای سطح کیفی و کمی اطلاعات در مردم می‌شود.

وی افزود: هر چقدر سطح اطلاعات علمی و آگاهی مردم نسبت به این فناوری بیشتر شود از چند جهت به نفع آنهاست، یکی از نظر زمان است زیرا اگر بخواهد یک سرویس از ادارات دولتی بگیرد باید متحمل هزینه‌هایی در بعد زمانی و اقتصادی شود که با استفاده از فناوری اطلاعات هزینه‌های اداری و زندگی کاهش می‌یابد و تکنولوژی نیز به سرعت خدمات‌رسانی کمک می‌کند.

این محقق صنعتی ادامه داد: مردم اگر با این فناوری‌ها آشنا شوند به عنوان یکی از اعضای خانواده IT به‌ شمار می‌روند.

رشید محمودی گفت: وظیفه سنگینی در زمینه صنعت IT کشور داریم که یکی از آنها تحقیق و توسعه برای شناسایی نیازهای مردم است و باید سریع‌تر آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی گفت: اگر شرکت‌های تحقیق و توسعه را جدی نگیریم با مشکل روبرو می‌شویم زیرا شرکت‌هایی هستند که ماهانه 30 قلم کالا تولید می‌کنند در حالیکه بیش از یک میلیون ویروس روزانه در دنیا تولید می‌شود و مردم باید نسبت به این مسئله آشنایی داشته باشند و در هر لحظه باید رایانه خود را آماده نگه دارند و در مقابل هجوم ویروس‌ها حفاظت کنند.

این محقق با اشاره به اینکه بسیاری از مردم وقت دستیابی به اطلاعات روز دنیا را ندارند، گفت: این نمایشگاه وقت مناسبی برای به روز کردن اطلاعات مردم است که هم به صورت فیزیکی و هم نوشتاری می‌توانند اینها را مشاهده کنند.

رشید محمودی افزود: در جهان امروز ثابت شده در کشورهایی که نمایشگاه‌های متعدد و مستمر حتی نمایشگاه‌های بومی و محلی برگزار می‌کنند مردم از رشد و شکوفایی فکری بالایی برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های IT نسبت به سایر نمایشگاه‌ها در اولویت قرار دارند و اطلاعات IT مردم بسیاری از کشورهای همسایه ایران از مردم کشورمان پایین‌تر است از این رو ما باید از این موقعیت استفاده لازم را در سطح منطقه ببریم هرچند کشورهای پیشرفته سالی دوبار نمایشگاه‌های IT را در زمینه‌های مخابرات، کامپیوتر و الکترونیک برپا می‌کنند.

رشید محمودی تصریح کرد: نمایشگاه‌ها یک راه میانبر برای قشر تحصیل کرده مملکت است که آخرین اطلاعات فنی را می‌توانند از این طریق دریافت کنند.

اسماعیل رشید محمودی فارغ‌التحصیل رشته الکترونیک از کشور آمریکا و فرزند خلبان شهید رشید محمودی خلبان دوم هواپیمای مسافربری ایرباس ایران که در سال 1367 مورد حمله تروریستی ناو آمریکایی وینسنت قرار گرفت، است.

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران ظهر دوشنبه به کار خود پایان می دهد.