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۱۲ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۴۵

با حضور جمعي ازبرترين هنرپيشه هاي جهان :

فيلم " هرگز نبود " جلو دوربين مي رود

" لن مك كلن "،" ارون اكهارت "،" برتني مورفي "،" نيك نولتي " و" الن كامينگ " براي ايفاي نقش درفيلم " هرگزنبود" دركنارهم قرارمي گيرند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشگان ازمدتي پيش مذاكرات را براي حضوردرپروژه " جاشوا مايكل استرن " آغازكردند.
" هرگزنبود" داستان يكي ازفارغ التحصيلان دانشگاه ييل ( با بازي ارون اكهارت )  را درمحوريت دارد كه به خدمت يك موسسه رواني درمي آيد.دراين موسسه پدروي( با بازي نيك نولتي ) كه يك نويسنده است آخرين سالهاي  زندگي را سپري مي كند.
كاراكترجوان فيلم دراين موسسه رواني با يك بيمارشيزوفرني ( با بازي لن مك كلن ) ملاقات مي كند كه رازهاي ناگفته اي را پيرامون زندگي پدربرايش فاش مي كند.
شنيده ها حاكي ازاين است كه " برتني مورفي " ايفاي نقش يك گزارشگررا دراين اثربرعهده دارد.فيلمبرداري " هرگزنبود " ازماه سپتامبر( شهريور) در ونكوور آغازمي شود.اين اثرنخستين تجربه " جاشوا مايكل استرن " درمقام كارگرداني يك فيلم بلند به شمارمي رود.

 

کد مطلب 91528

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