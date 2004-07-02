فيلم " هرگز نبود " جلو دوربين مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشگان ازمدتي پيش مذاكرات را براي حضوردرپروژه " جاشوا مايكل استرن " آغازكردند.

" هرگزنبود" داستان يكي ازفارغ التحصيلان دانشگاه ييل ( با بازي ارون اكهارت ) را درمحوريت دارد كه به خدمت يك موسسه رواني درمي آيد.دراين موسسه پدروي( با بازي نيك نولتي ) كه يك نويسنده است آخرين سالهاي زندگي را سپري مي كند.

كاراكترجوان فيلم دراين موسسه رواني با يك بيمارشيزوفرني ( با بازي لن مك كلن ) ملاقات مي كند كه رازهاي ناگفته اي را پيرامون زندگي پدربرايش فاش مي كند.

شنيده ها حاكي ازاين است كه " برتني مورفي " ايفاي نقش يك گزارشگررا دراين اثربرعهده دارد.فيلمبرداري " هرگزنبود " ازماه سپتامبر( شهريور) در ونكوور آغازمي شود.اين اثرنخستين تجربه " جاشوا مايكل استرن " درمقام كارگرداني يك فيلم بلند به شمارمي رود.