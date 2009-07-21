بازارهای شمال غرق در برنجهای خارجی/ کشاورزان خواستار توجه دولت

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اگر به فروشگاه های برنج فروشی در بیشتر شهرهای مازندران سری بزنید کمتر نشانی از برنج خوش طعم، معطر و خوش پخت ایرانی از"طارم" گرفته تا "بینام" و "هاشمی" می بینید.

البته مسئله کمیابی یا نایابی برنج ایرانی نیست بلکه موضوع مهم این است که انواع برنج خارجی، برنج محلی را از میدان بیرون کرده و پیروزمندانه درون بسته بندی های شکیل به انتظار خریداران نشسته است.

شوخی روزگار است که زمانی در این استان برنج خیز، مردم حتی شکم مرغ و خروسهایشان را نیز با برنج نیم دانه محصول شالیزارهای خود یر می کردند اما اکنون اغلب دنبال برنج خارجی هستند.

هم اکنون در خرده فروشی های شهرهای مازندران انواع برنج خارجی پاکستانی، هندی و تایلندی هر کیلو هشت هزار تا 17هزار ریال به فروش می رسد.

این درحالی است که قیمت فروش برنج پرمحصول ایرانی هرکیلو بین 14 هزار تا 18هزار ریال، برنج طارم محلی 18 هزار تا 20 هزار ریال و هاشمی 14 هزار ریال متغیر است.

تعدادی از جمع بی شمار برنج کاران مازندران در بیان درد دلها و خواسته هایشان به خبرنگار مهر در مازندران گفتند. ‏

به گفته برنج کاران مازندرانی اگر دولت قبل از آغاز فصل برداشت برنج، قیمت خرید تضمینی و توافقی ارقام محلی را اعلام کند بازار با یک روند متعادل عرضه و تقاضا شکل می گیرد و از قدرت واسطه ها برای افزایش ناگهانی قیمت که هم به زیان مصرف کننده وهم تولیدکننده است، جلوگیری می شود‏.

یکی از برنج فروشان با سابقه در شهرستان آمل گفت: متاسفانه هرساله به تعداد مصرف کنندگان برنج خارجی افزوده می شود.

حسین مرزبان دلیل این امر را قیمت مناسب، پخت خوب و تمیز بودن برنج های خارجی عنوان کرد.

عملکرد نامناسب شالیکوبی و تقلب در برنج کوبی از عوامل افزایش استقبال مردم از برنج خارجی است

وی کاهش کیفیت برنج داخلی را متاثر از عملکرد نامناسب شالیکوبی ها دانست و افزود: این امر در افزایش تمایل مردم به خرید برنج خارجی موثر است.

یک برنج کار ساروی هم افزود: علاوه بر قیمت ارزانتر برنج خارجی، تقلب برخی برنج کوبی ها و مخلوط کردن برنج داخلی در استقبال مردم از برنج خارجی موثر است.

متاسفانه همواره برنج کاران شمال کشور بدون حامی بودند و مسئولان باید در زمان محصول دهی برنج داخلی از کشاورزان حمایت همه جانبه ای داشته باشند یک پیرمرد برنج کار

پیمان گنجوی متذکر شد: این اقدام شالیکوبی داران لطمه زیادی به کیفیت برنج زده و استقبال مردم از برنج داخلی را کم کرده است.

وی اضافه کرد: هرچند برنج ما حتی اگر هنگام پخت به لحاظ ظاهر به پای برنج خارجی نرسد ولی از لحاظ طعم وعطر بسیار بالاتر و با کیفیت تر از برنج خارجی است.

یک پیرمرد برنج کار فریدونکناری هم با بیان اینکه متاسفانه همواره برنج کاران شمال کشور بدون حامی بودند، گفت: مسئولان باید در زمان ورود برنج تولید داخل از کشاورزان حمایت همه جانبه ای داشته باشند.

حسن عزیززاده اظهار داشت: متاسفانه واردات بی رویه و نابهنگام برنج، کمر برنج کاران را شکسته و ضربه های زیادی را به ما وارد کرده است.

یک شالیکار بابلی هم در این گفتگو خواستار اعلام قیمت خرید تضمینی برنج از نوع ارقام محلی شد و گفت: در عین حال ‏قیمت پایه ارقام محلی در خرید تضمینی نیز نباید کمتر از‏ 20 ‏هزار ریال باشد تا با توجه به هزینه های بالای کارگری، فروش محصول برای کشاورزان به صرفه باشد‏.

رضا قاسم پور افزود: هزینه های بالا در کشت، دات و برداشت برنج و هزینه های سنگین تهیه نهاده های کشاورزی، همه برنج کاران را زیر بار بدهی های سنگین نگه می دارد و واردات بی رویه برنج به کشور نیز باعث شده تا کمر کشاورزان زیر بار بدهی ها خرد شود.

برنج سال گذشته هنوز در شالیکوبی های استان وجود دارد

یکی از شالیکوبی داران آملی هم با بیان اینکه هنوز در بسیاری از کارخانه های شالیکوبی مازندران برنج های به فروش نرفته پارسال موجود است مقدار آن را حدود 10 درصد در سطح شالیکوبی های استان اعلام کرد.

وی ورود برنج های با تولید و آرم آمریکای لاتین در بازارهای مازندران را تاسف بار و نگران کننده خواند.

وی با اشاره به اینکه ورود بی رویه برنج، آینده برنج کاری در این استان را با چالش جدی مواجه کرده است از مسئولان و دست اندرکاران این بخش خواست با برنامه ریزی اصولی با خرید برنج داخلی به قیمت مناسب همچنین وارد نکردن برنج در زمان عرضه برنج داخلی از برنج کاران سختکوش مازندرانی حمایت کند.

مسئولان محلی هم تنها راه حل برون رفت در این بخش را خرید همزمان ارقام محلی و پرمحصول برنج به صورت توافقی و تعیین نرخی عادلانه برای برنج کاران از سوی تعاون روستایی همچنین قطع واردات برنج توسط برخی سودجویان در زمان عرضه برنج داخلی دانستند.

معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی هم در پاسخ به این مشکلات کشاورزان مازندرانی گفت: خوشبختانه امسال دولت ابلاغ خرید توافقی و تضمینی برنج را هم صادر کرده است.

محمدرضا جهانسوز با بیان اینکه دولت در اقدامی حمایتی با افزایش تعرفه های واردات برنج به کشور درصدد حمایت از تولید داخلی است، افزود: آن چیزی که به دولت مربوط می شود حمایت تعرفه ای از برنج کاران کشور بوده که صورت گرفته است.

معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش تعرفه های واردات برنج از ورود برنج از سوی برخی افراد جلوگیری می کند، ابراز امیدواری کرد: این اقدام بتواند از مسیرهای غیرقانونی که به صورت قاچاق از سوی برخی سودجویان برنج وارد کشور می شود، جلوگیری کند.

جهانسوزبا تاکید مجدد بر اینکه هدف دولت حمایت از تولید و پایداری تولید در کشور است، گفت: امسال هم خرید تضمینی و توافقی ارقام پرمحصول و محلی برنج در دستور کار جدی دولت در حمایت از کشاورزان است.

وی همچنین از افزایش حدود 300 هزار تنی شلتوک برنج امسال از شالیزارهای کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با وجود کاهش 30 هزار هکتاری سطح زیرکشت شالیزارهای خوزستان به علت کم آبی امسال در مجموع بیش از سه میلیون و 350 هزار تن شلتوک برنج در کشور تولید شود.

مازندران با حدود 230 هزار هکتار شالیزار و تولید حدود 950 هزار تن برنج سفید در حال حاضر 44 درصد برنج کشور را تامین می کند و با توجه به اهمیت کار کشاورزی و حفظ برنجکاری در کشور لازم است مسئولان توجه بیشتری را در رفع مشکلات پیش روی برنج کاران مبذول دارند.