آمریکا و هند اختلافی درباره برنامه هسته ای ایران ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، وزیر خارجه آمریکا که به هند سفرکرده در ادامه گفت : بین دهلی نو و واشنگتن اختلافی در خصوص برنامه هسته ای ایران وجود ندارد، اما آمریکا هرتوصیه ای را از سوی هند برای برخورد با این موضوع را مد نظر قرار خواهد داد.

وی در ادامه سخنانش برای اثبات عدم وجود اختلاف گفت: هند در این باره تا آنجا پیش رفته که خواستار دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای نیست و ما هر توصیه ای که دهلی برای حل این مسئله داشته باشد به آن گوش خواهیم کرد.

هیلاری کلینتون هم اکنون برای یک سفر پنج روز و گفتگو با مقام های هندی در این کشور بسر می برد.