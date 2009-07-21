  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ تیر ۱۳۸۸، ۹:۳۱

کلینتون:

آمریکا و هند اختلافی درباره برنامه هسته ای ایران ندارند

آمریکا و هند اختلافی درباره برنامه هسته ای ایران ندارند

وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که هیچ اختلافی بین کشورش و هند در رابطه با برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، وزیر خارجه آمریکا که به هند سفرکرده در ادامه گفت : بین دهلی نو و واشنگتن اختلافی در خصوص برنامه هسته ای ایران وجود ندارد، اما آمریکا هرتوصیه ای را از سوی هند برای برخورد با این موضوع را مد نظر قرار خواهد داد.

وی در ادامه سخنانش برای اثبات عدم وجود اختلاف گفت: هند در این باره تا آنجا پیش رفته که خواستار دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای نیست و ما هر توصیه ای که دهلی برای حل این مسئله داشته باشد به آن گوش خواهیم کرد.

هیلاری کلینتون هم اکنون برای یک سفر پنج روز و گفتگو با مقام های هندی در این کشور بسر می برد.

کد مطلب 915363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه