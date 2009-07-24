ساخت و ساز در شهر بجنورد با رکود مواجه است

عباسعلی حسن نژاد به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: رکود شدید در بخش ساخت و ساز مسکن در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی در سال جاری موجب شده تا شهرداری نتواند درآمد پیش بینی این بخش را کسب نماید.

وی اضافه کرد: در بودجه سال جاری شهرداری باید 80 میلیارد ریال از درآمد خود را از محل صدور پروانه ساخت و ساز مسکن در حریم شهری کسب کند که با رکود نسبی در این بخش احتمال جذب 50 درصد از این اعتبار نیز وجود ندارد.

حسن نژاد گفت: در حالی که سنوات گذشته قبل از سال جدید تقاضا برای دریافت پروانه ساخت و ساز برای سال جدید از سوی مردم زیاد بوده و شهرداری در آخر سال برای صدور پروانه تحت فشار قرار داشته در سال جاری این اتفاق رخ نداده و تقاضایی وجود ندارد.

قائم مقام شهردار بجنورد دلیل اصلی کاهش ساخت و ساز را در این شهر ناشی از رکود بخش مسکن در سالهای اخیر دانسته و اضافه کرد: رکود بخش مسکن در مرکز استان علاوه بر متضرر شدن سازندگان موجب شده تا شهرداری نیز در این بخش به دلیل عدم کسب درآمد با مشکل مواجه شود.

حسن نژاد افزود: شهرداری بجنورد در سال جاری با روند فعلی برای اجرای پروژه های عمرانی با مشکل کمبود اعتبار عمرانی مواجه است، این در حالیست که با ارتقاء بجنورد به مرکز استان انتظار مردم از شهرداری به دلیل ایجاد نیازهای جدید برای فعالیت عمرانی بیشتر شده است.

وی اظهار داشت: دولت برای رساندن مرکز استان خراسان شمالی به سطح مرکزیت استان با امکانات مورد نیاز باید اعتبار عمرانی ویژه ای را در اختیار شهرداری قرار دهد که این اعتبارات دولتی در حال کاهش است.

حسن نژاد گفت: اندک اعتبار دولتی که برای کمک به فعالیتهای عمرانی در اختیار شهرداری قرار می گیرد در زمانی است که شهرداری فرصت زیادی برای جذب آن نداشته و غالبا نیز این اعتبارات در پایان سال مالی تخصیص داده می شود.

این مسئول شهرداری بجنورد افزود: شهرداری بجنورد با اعتبار 180 میلیارد ریال برای فعالیتهای عمرانی که باید از محل کسب درآمد محقق کند با مشکل شدید بودجه ای مواجه است و باید به این شهر از سوی دولت کمک مالی شود.