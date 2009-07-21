60 روستای مازندران با تانکرهای سیار آبرسانی می شود

نظام سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روستاها عمدتا در مناطق کوهستانی قرار دارند و مشکلاتی در انتقال آب به این مناطق وجود دارد.

وی بیان کرد: این امر توسط 15 دستگاه تانکر سیار آبرسانی انجام که در صورت نیاز بیش از پنج دستگاه تانکر سیار نیز به صورت اجاره ای مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران اضافه کرد: کار آبرسانی به این مناطق از خردادماه همزمان با گرم شدن هوا آغاز شده و تا پایان فصل گرما نیز ادامه دارد.

سالاری اضافه کرد: در برخی از این روستاها به علت خشکسالی های چند سال اخیر باعث کاهش دبی آب دهی بیش از نصف چشمه ها و در برخی مناطق به کمتر از نصف نیز کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 240 هزار مشترک مازندران از شبکه های آبرسانی روستایی استفاده می کنند، گفت: از این تعداد 93 درصد مشترکان خانگی و بقیه غیرخانگی هستند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران خاطرنشان کرد: حدود 70 درصد آب مورد نیاز روستاها از چاه ها، 14 درصد چشمه ها و 16 درصد نیز از آب و فاضلاب شهری تامین می شود.