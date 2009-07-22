حجت ‌الاسلام علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح اوقات فراغت آسمانی‌ها طرح قرآنی 1443 در 23 کانون فرهنگی هنری مساجد استان قزوین در حال اجرا است.

وی افزود: کلاسهای آموزش قرآن به عنوان یکی از برنامه‌های این طرح در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم در سطوح مختلف برگزار می ‌شود.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قزوین با بیان اینکه در سال گذشته طرح قرآنی 1442 با محوریت سوره یوسف در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اجرا شد، افزود: امسال نیز طرح 1443 با محوریت سوره اسرا به همت شبکه معارف و قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای مرتبط از جمله ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اجرا می‌ شود.

وی اضافه کرد: کلاسهای آموزش قرآن در طرح اوقات فراغت آسمانی‌ها و با محوریت سوره اسراء برگزار شده و مربیان این کلاسها روخوانی و روان خوانی، قرائت و حفظ و مفاهیم این سوره را به علاقمندان آموزش داده و آنان را با مباحث عمیق مطرح شده در این سوره حکمتها و زیبایی‌ های آن آشنا می‌ کنند.

رمضانی بیان کرد: حدود هزار و 700 نفر از اعضای کانون‌های مساجد در طرح قرآنی 1443 شرکت کرده ‌اند.

وی ترویج فرهنگ قرآن‌ آموزی در راستای آشنا کردن آحاد مردم با روخوانی، روانخوانی و درک مفاهیم قرآن کریم را از مهمترین اهداف برگزاری این طرح دانست.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قزوین اعلام کرد: بنابر آیین ‌نامه ابلاغی با هماهنگی دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و با مدیریت کانون شهدای مسجد حضرت ابوالفضل شهر قزوین، شرکت ‌کنندگان در آزمون نهایی در صورت کسب حداکثر امتیازات به عنوان نفرات برتر این دوره ‌ها تا آخر مردادماه به شبکه قرآن و معارف معرفی می‌ شوند.

وی خاطرنشان کرد: طرح 1443، هزار و 443 جایزه دارد که 114 کمک هزینه سفر به حج عمره، 114 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، 114 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و صدها جایزه دیگر را شامل می‌شود.