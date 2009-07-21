محله های قدیمی قزوین برای ایجاد آرامش در مناطق شهری احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سعید وزیری نژاد صبح سه شنبه در مراسم نکوداشت مولفان و فرهیختگان اهل قلم قزوین که در بنای تاریخی حمام قجر برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری قزوین به عنوان متولی مدیریت شهر در راستای بهبود وضعیت شهر و کیفیت انجام امور نیازمند همیاری و همفکری اهل قلم است.
وی افزود: اهالی قلم انسانهایی برجسته و منتخب هستند که میتوانند از طریق ارائه نظرات خود در خصوص مسائل مدیریت شهری مسئولان شهرداری را در راستای خدمت رسانی مطلوب تر یاری کنند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین این مراسم را نخستین برنامه رسمی شهرداری قزوین در دوره جدید فعالیت برای اهل قلم عنوان کرد و افزود: در تعامل دوجانبه شهرداری با اصحاب قلم، شهرداری نیز در حیطه وظایف سازمانی خویش با بسترسازی و حمایتهای مادی و معنوی از فکر، اندیشه و قلم نویسندگان شهر استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری این مراسم در عمارت تاریخی حمام قجر گفت: اماکن تاریخی نشانه فرهنگ غنی و پیشینه شهر است که باید برای بازگشت به صفا و آرامش جاری در محلههای قدیمی با همکاری یکدیگر در راستای احیای فرهنگ اصیل و ارزشمند محلات قدیمی و تاریخی شهر قزوین بکوشیم.
در ادامه رئیس بنیاد ایران شناسی استان قزوین در خصوص پیشینه کتاب و نویسندگی در قزوین گفت: یکی از شاخصههای توسعه در عرصههای فرهنگی میزان تناسب بین تعداد شهروندان و کتاب است که تامل در تاریخ قزوین حتی در هزار سال قبل موقعیت ممتاز کتاب و کتابخوانی در قزوین را روشن می کند.
محمدعلی حضرتیها اضافه کرد: نویسنده اولین کتاب کلام شیعی یک دانشمند قزوینی است و قزوین با داشتن ظرفیتهای بالا در عرصه کتاب مرجع صدور کتاب و نویسندگی به نقاط دیگر بوده است.
وی عنوان داشت: در آن دوران صنعت کتاب شامل گستره بزرگی از حرفهها و حوزهها از قبیل کاغذ، مرکب، کتابت و چرمسازی بوده و در نتیجه قزوین در روزگار گذشته مکان رشد و گسترش این موارد نیز بوده است.
در ادامه محمد ساربانها بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون کشور بیان داشت: خوشحالم که در سالهای اخیر شاهد حرکتهای فرهنگی خوبی در شهر خود هستم و میبینم که به فرهنگ، هنر و تاریخ شهر توجه ویژهای میشود.
محمد ساربانها از استانداری، شهرداری و سایر نهادهای مسئول خواست تا به عنوان متولیان اداره شهر با حمایت و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری به زندگی شهروندان شادی و نشاط بیشتری بخشند.
وی با اشاره به تلاشهای ارزشمند نویسندگان قزوینی در خصوص معرفی و ثبت تاریخ و فرهنگ شهر قزوین اعلام کرد: در سالهای 51 تا 53 تحقیقی در خصوص آثار و داستانهای فولکلوریک قزوین انجام دادهام، ولی تاکنون این تحقیق منتشر نشده ولی امیدوارم آثاری از این دست که به وسیله سایر نویسندگان شهر تألیف شدهاند مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
در پایان این مراسم با حضور شهردار و اعضای شورای شهر قزوین از محمد دبیر سیاقی، عبدالحسین صالحی شهیدی، مهدی نورمحمدی، سیدعلی اکبر قافله باشی، محمدرضا صمدیها، مجید بالدران، حسن شکیب زاده و محمدعلی حضرتی ها به علت نگارش آثاری در خصوص قزوین تقدیر شد.
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