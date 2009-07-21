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۳۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

تشکیل کارگاه آموزشی بررسی بیماری آبزیان در قزوین

تشکیل کارگاه آموزشی بررسی بیماری آبزیان در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی بهداشت و بیماریهای ماهیان سرد آبی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این کارگاه آموزشی یک روزه که با حضور 100 تن از کارشناسان، مروجان، بهره برداران و تولیدکنندگان ماهی در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت: ماهی به لحاظ زندگی در آب می تواند تحت تاثیر بیماریهای انگلی قرار گیرد وبا آلوده شدن به بیماری دیگر آبزیان را نیز تهدید کند.

مصطفی اخلاقی افزود: با توسعه صنعت پرورش ماهی طی سالهای گذشته بیماریهای عفونی در بین آبزیان نیز گسترش یافته است که ضرورت آشنایی با این بیماری ها و راه های پیشگیری و درمان آن امری ضروری است.

وی اظهار داشت: در بهداشت و بیماریهای ماهی باید کلیه روشهای نوین مبارزه با این بیماریهای در نظر گرفته شود و از طریق درمان مناسب و کم هزینه از فعالیت پرورش دهندگان ماهی و آبزیان حمایت کرد.

مدیر شیلات استان قزوین نیز گفت: در حال حاضر 116 استخر پرورش ماهی سرد آبی و 53 استخر پرورش ماهیان گرمابی در استان وجود دارد که سالانه از این واحدها بیش هزار و 408 تن ماهی تولید می شود.

یوسف جلوخانی با اشاره به گسترش طرح توسعه ماهی در استان گفت: عمده ترین بهره براران این بخش دارای مدرک تحصیلی  کارشناسی هستند که این امر به افزایش راندمان تولید و اقتصادی شدن فعالیتها کمک می کند.

 

کد مطلب 915444

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