تشکیل کارگاه آموزشی بررسی بیماری آبزیان در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این کارگاه آموزشی یک روزه که با حضور 100 تن از کارشناسان، مروجان، بهره برداران و تولیدکنندگان ماهی در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت: ماهی به لحاظ زندگی در آب می تواند تحت تاثیر بیماریهای انگلی قرار گیرد وبا آلوده شدن به بیماری دیگر آبزیان را نیز تهدید کند.

مصطفی اخلاقی افزود: با توسعه صنعت پرورش ماهی طی سالهای گذشته بیماریهای عفونی در بین آبزیان نیز گسترش یافته است که ضرورت آشنایی با این بیماری ها و راه های پیشگیری و درمان آن امری ضروری است.

وی اظهار داشت: در بهداشت و بیماریهای ماهی باید کلیه روشهای نوین مبارزه با این بیماریهای در نظر گرفته شود و از طریق درمان مناسب و کم هزینه از فعالیت پرورش دهندگان ماهی و آبزیان حمایت کرد.

مدیر شیلات استان قزوین نیز گفت: در حال حاضر 116 استخر پرورش ماهی سرد آبی و 53 استخر پرورش ماهیان گرمابی در استان وجود دارد که سالانه از این واحدها بیش هزار و 408 تن ماهی تولید می شود.

یوسف جلوخانی با اشاره به گسترش طرح توسعه ماهی در استان گفت: عمده ترین بهره براران این بخش دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند که این امر به افزایش راندمان تولید و اقتصادی شدن فعالیتها کمک می کند.