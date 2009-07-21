علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون افرادی در استان ایلام وجود دارد که در بدترین شرایط زندگی را در محروم ترین نقاط استان سپری می کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این ساکنان 10 روستا در استان ایلام غار نشین هستند که به تبعیت از اجداد خود از بیش از 200 سال است که به این شیوه زندگی می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه این افراد در سخت ترین شرایط به دور از امکانات اولیه زندگی و مراکز درمانی زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: در این مناطق خانه بهداشت افراد از از نظر سلامت جسمی دچار مشکل کرده است.

ابراهیمی عنوان کرد: در حال حاضر نیز به علت صعب العبور بودن راه محل زندگیشان خدمات رسانی به آنها بسیار دشوار است.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند، خاطرنشان کرد: به سبب محدودیتهای اعتباری هنوز چهره فقر در استان ایلام رفع نشده است.

ابراهیمی عنوان کرد: از مهمترین برنامه کمیته امداد در سال جاری پرداخت تسهیلات به مددجویان برای اشتغال است.