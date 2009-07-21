سید احمد خاتمی: ابطال انتخابات به نفع نظام نبود/تاسف ازکم رنگ شدن دینداری درخانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله سید احمد خاتمی صبح دوشنبه در مراسم میلاد مبعث پیامبر اکرم (ص) با بیان این مطلب درادامه افزود: با این وضعیت نهادهای متولی امر ازدواج جوانان نیز فقط به مسائل مادی آن توجه می کنند و به بعد معنوی آن که نیاز به آموزشهای دینی است، توجه نمی شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه درحال حاضر دینداری درعرصه گزینش خانواده وآموزشهای دینی در این رابطه مثل گذشته پررنگ نیست، با تاکید بر توجه به لزوم حفظ مرز بین محرم و نامحرم در روابط اداری و اجتماعی، بیان داشت: ادای واجبات و ترک محرمات جز با سیر و سلوک در فلسفه شریعت الهی امکان پذیر نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که در صدد وارد شدن به عرصه سیاسی کشور هستند نباید تقوای الهی را فراموش کرده و با استفاده از حقه های سیاسی در صدد نا امن جلوه دادن اوضاع داخلی کشور و نارضایتی مردم از این وضعیت باشند.

وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی مقامات کشوری در واقع خادمان مردم هستند، گفت: سیاسیون باید با توجه به مصلحت نظام اسلامی نه مصلحت و نفع شخصی اقدام کنند.

وی ابطال انتخابات را که ستون فقرات انقلاب مخملی است به نفع نظام اسلامی ندانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی سعی کردند انتخابات را باطل کرده و نظارت بین المللی را که شامل کشورهای غربی و استکباری است بر کشور حاکم کنند.

آیت الله خاتمی با اشاره به توجه جدی به فرهنگ غدیر و عاشورا توسط سیاسیون و مردم تاکید کرد: امروز ما باید پس از این انتخابات باشکوه با همدلی و اتحاد به فکر عمران و آبادانی ایران اسلامی باشیم و تمامی نقشه های شوم بیگانگان را همانند 30 سال گذشته خنثی کنیم .

