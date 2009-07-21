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۳۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

نایب قهرمانی تیم شمشیربازی اسلحه سابر جوانان ایران در آسیا

نایب قهرمانی تیم شمشیربازی اسلحه سابر جوانان ایران در آسیا

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر جوانان کشورمان به عنوان نایب قهرمانی رقابتهای آسیایی سنگاپور رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در دو رده سنی جوانان و نوجوانان پسر و دختر در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره برگزار می شود ملی پوشان اسلحه سابر کشورمان با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، فرزاد باهر ارس باران و امین بیدقدار، پس از راهیابی به دیدار پایانی با نتیجه 44-45 مسابقه را مقابل هنگ کنگ واگذار و به مدال نقره این مسابقات دست یافت.

ملی پوشان ایران در دور مقدماتی با قرعه استراحت مواجه شدند و برای راهیابی به دیدار پایانی تیم های تایلند و چین تایپه را مغلوب کردند.

این مسابقات امروز با برگزاری رقابتهای تیمی در سه اسلحه فلوره پسران، اپه و سابر دختران به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 915533

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