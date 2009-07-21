نایب قهرمانی تیم شمشیربازی اسلحه سابر جوانان ایران در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در دو رده سنی جوانان و نوجوانان پسر و دختر در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره برگزار می شود ملی پوشان اسلحه سابر کشورمان با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، فرزاد باهر ارس باران و امین بیدقدار، پس از راهیابی به دیدار پایانی با نتیجه 44-45 مسابقه را مقابل هنگ کنگ واگذار و به مدال نقره این مسابقات دست یافت.

ملی پوشان ایران در دور مقدماتی با قرعه استراحت مواجه شدند و برای راهیابی به دیدار پایانی تیم های تایلند و چین تایپه را مغلوب کردند.

این مسابقات امروز با برگزاری رقابتهای تیمی در سه اسلحه فلوره پسران، اپه و سابر دختران به پایان خواهد رسید.