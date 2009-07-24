مشکل احداث فرهنگسرای کوهرنگ حل شد

داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه زمینی که دو سال پیش برای احداث این فرهنگسرا اختصاص داده شده بود شاکی داشت، اظهار داشت: هم اکنون با تعاملات انجام شده و پیگیریهای این سازمان مشکلات زمین این فرهنگسرا حل ساخت این فرهنگسرا آغاز شد.

وی همچنین به اختصاص زمین برای کتابخانه بزرگ دیجیتالی (بزرگترین پروژه فرهنگی استان) در کنار فرهنگسرای شهرکرد اشاره کرد و افزود: به زودی عملیات ساخت این کتابخانه بزرگ در شهرکرد آغاز می شود.

رضوانی با بیان اینکه ارتباط مستقیمی با دنیای مجازی کتاب در این استان وجود ندارد، بیان داشت: با احداث کتابخانه بزرگ دیجیتالی در این استان این موضوع محقق و تمام کتابخانه های استان به وسیله شبکه به این کتابخانه متصل می شوند.

وی اعتبار این کتابخانه را 80 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: این کتابخانه با زیربنای بیش از 10 هزار مترمربع شامل سالنهای مطالعه، سایت، پایگاههای دیجیتالی و... است.