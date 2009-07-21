بکهام با هواداران لس آنجلس گالکسی درگیر شد/ " شیاد به خانه ات برگرد "

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، بازیکن پیشین تیم منچستریونایتد این روزها وضعیت خوبی در تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی ندارد. جمعی از هواداران لس آنجلس گالکسی در دیدار دوستانه این تیم مقابل میلان که با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت با پوسترهای بزرگ " شیاد به خانه ات برگرد" به استقبال این بازیکن رفتند.

بکهام و درگیری لفظی با جمعی از هواداران لس آنجلس گالکسی در بین دو نیمه

بروس آرنا، مدیر عامل تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی، در اطلاعیه ای نوشت: ما واقعا از اتفاقاتی که روی داده متاسفیم. هواداران ما حق دارند آزادانه صحبت کنند اما باید در شرایط مقتضی نظر خود را بیان کنند.

وی افزود: ما روابط خوبی با هوادارنمان داریم و سعی می کنیم با آنها در خصوص آینده و پیشبرد مسائل در جهتی صحیح به گفتگو بنشینیم.