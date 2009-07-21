برگزیدگان مسابقات احکام استان مرکزی به جشنواره کشوری راه یافتند

سید محمد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با بیان اینکه این جشنواره دوم شهریورماه سال‌جاری در مشهد مقدس آغاز به کار خواهد کرد، افزود: این جشنواره ویژه مقاطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی برگزار می‌شود.



وی با اشاره به اینکه جشنواره سراسری احکام و انشای نماز در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود، افزود: بخش دختران این جشنواره از دوم تا ششم شهریورماه به کار خود ادامه خواهد داد.



کارشناس امور قرآن و نماز اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک تاریخ حضور پسران برگزیده استان مرکزی در این جشنواره را هفتم تا یازدهم شهریورماه اعلام کرد و گفت: دانش‌آموزان اعزامی به مشهد مقدس یک روز قبل از شروع جشنواره در این استان حضور پیدا خواهند کرد.



سجادی هدف از برگزاری اینگونه جشنواره‌ها را تشویق دانش‌آموزان به فراگیری و برقراری ارتباط با قرآن کریم و نماز، ارتقاء سطح سواد دینی و قرآنی دانش ‌آموزان و تبادل و افزایش اطلاعات دینی بین افراد عنوان کرد.