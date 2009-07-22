صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر افزود: نیاز بیش از 80 مرکز بهداشتی و درمانی به بازسازی، کمبود پزشک متخصص، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل، نبود مرکز انتقال خون، گازدار کردن 25 خانه بهداشت روستایی از عمده مشکلات این شهرستان در بخش بهداشت و درمان است.

وی بیان کرد: محدودیت در دفترچه های درمانی روستاییان، کمبود پزشک خانواده، ناتوانی روستاییان و عشایر در پرداخت هزینه درمان، دیگر مشکلات پیش روی بهداشتی منطقه است.

فرماندار اهر تجهیز امکانات بهداشتی از جمله رادیولوژی، بخش دیالیزی، فعال شدن دانشکده پرستاری و مامایی، برطرف کردن کمبود پزشک خانواده در روستاها، جمع آوری اصولی زباله های بیمارستان اهر، تعویض ناوگان حمل بیمار، مبارزه با سگهای ولگرد در سطح شهر، ارائه خدمات دارویی در بخش هوراند را خواستار شد.

اصغری، همچنین ایجاد شعبه سازمان انتقال خون در اهر را از خواسته های به حق مردم منطقه دانست و افزود: به رغم پیگیری های لازم و تامین زمین مورد نیاز برای ساختمان انتقال خون در بیمارستان 128 تختخوابی اهر، تاکنون اقدامات عملی جهت تاسیس و راه اندازی آن صورت نگرفته که این موارد موجب نارضایتی شهروندان اهری شده است.

وی گفت: با توجه به سرویس دهی بیمارستان اهر به شهرهای کلیبر، خداآفرین، آبش احمد، هوراند، ورزقان و شهرستانهای مشکین شهر از استان اردبیل و نیاز مبرم به گروه های خونی، ایجاد آن از ضروریات در این شهرستان است.

فرماندار اهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه دانشکده پرستاری و مامایی اهر در سالهای گذشته تاسیس و بعد از چند سال به دلایل نامعلوم تعطیل شده و پیگیری های انجام شده از وزارت بهداشت و درمان منجر به قول مساعد جهت راه اندازی دانشکده پیرا پزشکی شده، بر لزوم تسریع در راه اندازی این دانشکده در اهر تاکید کرد.