130 هزار تخلف راهنمایی و رانندگی در گلستان ثبت شد

سرهنگ محمدرضا کابوس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نقشه های ممنوعه با 43 هزار و 737 موردد بیشترین تخلفی بود که در این مدت با آن برخورد قانونی شد.

وی اظهار داشت: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی با شش هزار و 100 مورد، عبور از محل ممنوعه با چهار هزار و 212 مورد، سرعت غیرمجاز با پنج هزار 706 مورد و عبور از چراغ قرمز با دو هزار و 300 مورد از جمله تخلفاتی بودند که با متخلفان برخورد قانونی شد.

وی اظهار داشت: همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی در این مدت با بیش از 32 هزار راننده و راکبی که از کمربند و کلاه ایمنی استفاده نکرده بودند، برخورد کردند.

به گفته سرهنگ کابوسی با توجه به فصل تابستان و ناآشنایی مسافران با جاده ها و معابر درون شهری، رانندگان با سرعت مجاز رانندگی کنند تا از بروز تصادف جلوگیری شود.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان از نصب سرعتگیر در محورهای ورودی شهر گرگان خبر داد و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان با همکاری شهرداری اقدام به نصب سرعتگیر در بلوار ناهارخوران، محور گرگان به آق قلا، بلوار امام رضا(ع)، بلور صیاد شیرازی و محور جرجان کرده است.

وی یادآورشد: اجرای این طرح در کاهش تصادفات، جلوگیری از سرعتهای زیاد و نظم ترافیکی نقش موثری دارد و رانندگان باید در این مسیرها با سرعت مجاز حرکت کنند.

وی عنوان کرد: همچنین 25 سرعنکاه در خیابانهای شهر گنبد کاووس نیز نصب شد.