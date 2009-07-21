اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات تنیس خاکی قهرمانی استان کرمانشاه در قسمت سینگل و دوبل در رده سنی آزاد برگزار شد.

این دوره مسابقات با حضور استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان به صورت رفت و برگشت و پلکانی در رده های سنی مختلف برگزار می شود.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

نفرات برتر شطرنج لیگ استان کرمانشاه مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات لیگ استانی شطرنج با حضور 14 تیم از شهرستانهای استان کرمانشاه مشخص شد.

این مسابقات به مدت سه روز ادامه داشت که شش نفر برتر به مسابقات لیگ دسته یک کشوری راه پیدا کردند.

نفرات اول تا ششم این مسابقات به ترتیب بهرنگ مهدی آبادی، آرش شاهمرادی، کاوه قنبری، افشار رضایی، میلاد دوستی و مهدی روشنی هستند.

تیم شطرنج کرمانشاه به جشنواره مسابقات منطقه هشت کشور اعزام شد

این مسابقات همزمان با سراسر کشور و به صورت منطقه ای از فردا تا سوم مردادماه در ایلام برگزار می شود.

تیم کرمانشاه در منطقه 8 کشوری با استانهای ایلام، همدان و سنندج به رقابت خواهد پرداخت.

این مسابقات به صورت آزاد و به روش سوئیسی برگزار می شود که از هر استان هر فردی به صورت آزاد می تواند حضور داشته باشد.

نفرات برتر این مسابقات به جشنواره کشوری مناطق اعزام خواهند شد.

ناظر فدراسیون در این مسابقات هما مساحی از کرمانشاه و داور ویژه عرفان هاشمی از همدان است.