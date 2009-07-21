ایجاد بانک ژن میکروارگانیزم/ گام ایران برای تولید سوخت زیستی از میکروارگانیسم

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی دوشنبه در جمع خبرنگاران یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی را حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی، جانوری و میکروبی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی دانست و گفت: در این راستا یکی از وظایفی که در پژوهشکده بیوتکنولوژی مورد توجه قرار گرفت شناسایی و جداسازی میکروارگانیسمهایی است که به صورت بومی در کشور و در مناطق کشاورزی وجود دارد. در حال حاضر تحقیقاتی در زمینه شناسایی، نگهداری طولانی مدت برای اهداف بلند مدت و استفاده از آنها در افزایش تولیدات در بخش کشاورزی در دست است.

وی افزود: در سالهای اخیر توانستیم حدود سه هزار "جدایه" میکروبی را از مناطق مختلف کشاورزی کشور جداسازی و بسیاری از آنها را تا سطح انواع ژنها حتی برخی را تا سطح گونه و جنس نیز شناسایی کنیم. ضمن آنکه توانستیم بانک ژن میکروبی را از نظر تجهیزات و امکانات ارتقا دهیم.

صالحی یکی از برنامه های مهم در این مرکز را ایجاد شبکه بانک ژن میکروبی کشاورزی ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد این شبکه با همکاری سایر موسسات تحقیقاتی در وزارت جهاد کشاورزی برای هماهنگ سازی بانک ژن میکروبی در حال انجام است.

وی از راه اندازی شبکه مجازی بانک میکروارگانیزم خبر داد و اضافه کرد: درصدد هستیم تا بانکهای ژن را به صورت شبکه در آورده و اطلاعات را در داخل بانک اطلاعاتی و سایت اینترنتی قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم تبادل میکروارگانیسم ها را با بانکها داشته باشیم. ضمن آنکه بتوانیم خدمات علمی لازم را در زمینه های مربوط ارائه دهیم. در این راستا خوشبختانه مقدمات اولیه ایجاد شبکه مجازی فراهم و سایت اینترنتی مورد نظر طراحی شده است.

صالحی با اشاره به استقبال موسسات پژوهشی از راه اندازی شبکه مجازی اضافه کرد: در هفته آینده اساسنامه این شبکه نوشته و حداکثر تا اواخر شهریور ماه سال جاری این سایت به روز رسانی می شود و تمام اطلاعات این بانکها وارد این سایت می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این موضوع تنها در داخل وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود، ادامه داد: طبق برنامه ریزیها قرار است بانکهای ژن میکروبی که در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وجود دارد نیز زیر مجموعه این بانک شوند که در فاز اول موسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد این شبکه شدند.

ایجاد شبکه بانک ژن گیاهی و جانوری

به گزارش مهر، رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی از راه اندازی شبکه کشوری بانک ژن جانوری و گیاهی نیز خبر داد و گفت: علاوه بر بانک ژن میکروبی، بانکهای ژن گیاهی و جانوری کشوری نیز در دستور کار قرار دارد که میزان موفقیت ما در این زمینه بستگی به حمایتها و تعامل موسسات دیگر دارد.

وی به جزئیات این بانکها اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 95 درصد سویه هایی که در این بانکها جمع آوری شد بومی ایران است که بسیاری از آنها شناسایی شده‌اند.

وی به کابردهای این سویه ها اشاره کرد و ادامه داد: برخی از این سویه ها برای تولید سم، کود بیولوژیکی و تولید آنزیم کاربرد دارند که در این زمینه پروژه ای را تعریف کردیم تا با استفاده از این سویه ها در جهت تولید سم، کود بیولوژیکی و آنزیم اقدام کنیم.

تلاش کشور برای تولید سوختهای زیستی از میکروارگانیسمها

صالحی به دستاوردهای این پژوهشکده در زمینه استفاده از میکروارگانیزمها اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه تولید قند رژیمی اولین دستاوردی بود که به آن دست یافتیم و اکنون به دنبال تولید سوختهای زیستی از میکروارگانیسمها هستیم.

وی افزود: علاوه بر اینها سویه های میکروبی خارجی نیز وجود دارد که خریداری شده اند و از آنها به عنوان سویه های استاندارد و در بعضی موارد برای تولید مواد کشاورزی استفاده می شود.

کشف میکروارگانیزمهای بومی

رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی به بیان کشف گونه های میکروارگانیزمها در زمان جمع آوری گونه ها پرداخت و اظهار داشت: در این راستا باکتری جدید بومی به نام "بی تی" (BACILLUS THURINGIENSIS) شناسایی شد که در حال حاضر مطالعاتی در این زمینه در دست است.

وی ادامه داد: البته سویه های بومی کشور جداسازی و شناسایی شدند که تا سطح انواع ژنها انجام شده و در آنها برای اولین بار توالیهای ژنی جدید کشف شده و در حال ثبت توالی این ژنها در بانکهای ژن هستیم.