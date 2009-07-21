انتشار "رازهای سرزمین من" با ویرایش تازه

به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان در دو جلد در 1311 صفحه منتشر شده و قیمت آن 18 هزار و پانصد تومان است. این اولین چاپ انتشارات نگاه از این رمان تاریخی محسوب می‌شود که تا بیش از یک دهه پیش توسط ناشرانی دیگر منتشر شده بود.

قهرمان این داستان حسین تنظیفی است که شاهد ترور یک افسر آمریکایی بوده و تا پیروزی انقلاب در زندان به سر می برد. وی بعد از انقلاب به دنبال تهمینه خواهرزن تیمسار شادان است. این تیمسار از شخصیت "سرتیپ مهرداد" که زمانی رئیس ساواک تبریز بود و در شیراز کشته شد گرته برداری شده است.

"رازهای سرزمین من" را یکی از پر شخصیت ترین رمانهای فارسی می‌دانند که راوی واحدی نداشته و راویان متعدد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف داستان را پیش می‌برند. این اثر تاریخی که بلندترین رمان رضا براهنی به شمار می آید از لحاظ تصویری و فرمی و نیز سبک روایت مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

جدیدترین ترجمه از این رمان را انتشارات فایار در پاریس با ریاست کلود دوران در فوریه 2009 به چاپ رسانده است. انتشارات فایار یکی از معتبرترین ناشران فرانسه است که چاپ آثار برجسته ای را در کارنامه دارد.