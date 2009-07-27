موافق نصب دوربین مداربسته در مدارس هستم/ مدرسه خانه دانش آموزان نیست

محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در هیچ مصاحبه ای عنوان نکرده که در مدارس شهر تهران دوربین مدار بسته نصب می شود، گفت: بنده به عنوان یک کارشناس و نه معاون پرورشی معتقدم که استفاده از دوربین مداربسته در هزاره سوم برای اعمال مدیریت بهتر است.

این اظهارات در حالی از سوی بنیادی مطرح می شود که وی پیش از این در گفتگویی از نصب دوربین مداربسته در مدارس خبر داده بود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران در راستای تایید صحت نظریه خود افزود:

معاونان و مدیرمدرسه از طریق این تکنولوژی به طور مثال می توانند شوفاژهای مدرسه و سالم بودن آن را کنترل کنند و یا بر رفتار دانش آموزان نظارت داشته باشند.ثبت حرکات دانش آموزان موجب آرامش رفتاری آنان شده و امکان خطای دانش آموزان را نیز به صفر می رساند محمد بنیادی

معاونان و مدیرمدرسه از طریق این تکنولوژی به طور مثال می توانند شوفاژهای مدرسه و سالم بودن آن را کنترل کنند و یا بر رفتار دانش آموزان نظارت داشته باشند.

بنیادی با تاکید براینکه محیط مدرسه یک مکان شخصی و خصوصی مانند خانه نیست که کنترل آن موجب ناراحتی دانش آموزان شود، گفت: دوربین مداربسته منافاتی با فضای مدرسه و کار دسته جمعی ندارد و به نظر من به جای منسوخ کردن فعالیت معاونان مدرسه به کار فیزیکی، باید این تکنولوژی در هزاره سوم توسعه و گسترش یابد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران ایجاد جنجال در رابطه با نصب دوربینهای مداربسته در مدارس را غیرمنصفانه ارزیابی کرد و گفت: ثبت حرکات دانش آموزان موجب آرامش رفتاری آنان شده و امکان خطای دانش آموزان را نیز به صفر می رساند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مدیران ارشد وقت وزارت آموزش و پرورش معتقدند که نصب دوربینهای مداربسته موجب بروز رفتارهای غیرعادی از سوی دانش آموزان می شود و تحرک و نشاط را از آنان می گیرد.

بنیادی با عدم پذیرش این عقاید و نظرها گفت: هم اکنون در چهارراهها و اماکن عمومی دوربین مداربسته نصب می شود، پس این به معنای بی حرمتی به رانندگان است.

والدین دانش آموزان نیز نه تنها از این موضوع نارحت نشوند بلکه باید از آن استقبال کرده و خود خواهان نصب دوربین در مدرسه فرزندانشان شوند معاون پرورشی شهر تهران

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به اینکه نصب دوربین در اماکن عمومی و خیابانها برای کنترل ترافیک و ثبت تصادفات است، گفت: هدف ما نیز دقیقا همین است و به نظر بنده والدین دانش آموزان نیز نه تنها از این موضوع نارحت نشوند بلکه باید از آن استقبال کرده و خود خواهان نصب دوربین در مدرسه فرزندانشان شوند.

عدم پاسخ دقیق درباره نصب دوربین در مدارس دخترانه

بنیادی در ادامه با پذیرش این موضوع که نصب دوربین های مداربسته در مدارس دخترانه با اصل شاداب سازی این مدارس که دانش آموزان می توانند طی آن بدون حجاب مقنعه در مدرسه حاضر شوند منافات دارد، گفت: باید نکات منفی این موضوع نیز آسیب شناسی شود و ما با توجه به آن پیش برویم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران درباره امکان پخش فیلم های ضبط شده این دوربین ها در مدارس دخترانه طی یک خطای انسانی نیز پاسخی مشخصی عنوان نکرد و گفت: شاید بتوانم بگویم که استفاده از این تکنولوژی در مدارس دخترانه زود باشد ولی این مشکل در مدارس پسرانه قطعا وجود ندارد.

نصب دوربین های مداربسته در حالی در مدارس دخترانه مطرح می شود که این مسئله با طرح شاداب سازی مدارس که طی آن دانش آموزان می توانند بدون حجاب مقنعه در مدرسه حاضر شوند، منافات دارد، بنیادی بی تفاوت به این موضوع خواهان گسترش نصب دوربین مداربسته در مدارس هستند

این اظهارات درحالی از سوی بنیادی مطرح می شود که اکثر مدارسی که اقدام به نصب دوربینهای مداربسته کرده اند، دخترانه هستند و هیچ قانونی برای برخورد با مدیری که فیلم دانش آموزان را خواسته یا ناخواسته در اختیار سودجویان قرار دهد، وجود ندارد.

بنیادی با تاکید براینکه ما به صنعت و تکنولوژی نگاه مثبت داریم و معتقدیم که باید از آن در آموزش استفاده شود، گفت: همه تکنولوژی ها که خلقت دست بشری است باید مورد استفاده قرار گیرد و ما باید هرچه به سمت جلو می رویم خود را با آن وفق دهیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران در پایان تاکید کرد: مدرسه مکانی برای تحصیل علم است و نمی توان در آن هر رفتاری از خود بروز داد.