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۳۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

راهیابی چهار نمایش خیابانی از گیلان در جشنواره سراسری تئاتر ماه

راهیابی چهار نمایش خیابانی از گیلان در جشنواره سراسری تئاتر ماه

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان از راهیابی چهار طرح خیابانی ارسالی از سوی این واحد به ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه خبر داد.

محمد پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین جشنواره سراسری تئاترماه ، مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

وی عنوان کرد: از میان طرحهای ارسالی این حوزه به دبیرخانه سراسری تئاتر ماه در بخش خیابانی طرحهای قاراش میش، نوشته مصطفی مصیب زاده، کارگردان محمد پورجعفری از رشت، دیازپام پنج، نوشته علی حلوی، کارگردان علی حلوی از رشت، روی خط خیال، نوشته محمود فرضی نژاد، کارگردان محمود فرضی نژاد از سیاهکل و چند دقیقه بهشت، نوشته ابوذر مزار جلالی، کارگردان ابوذر مزار جلالی از آستانه در مرحله بازخوانی مورد تائید و به واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان اعلام شده است.

پورجعفری با اعلام اینکه این جشنواره هر سال در تهران برگزار می شود، ادامه داد: سال گذشته نمایشهای خیابانی "اینجوری شو دیگه ندیده بودیم " به کارگردانی علی حلوی و "حصار" به کارگردانی محمود فرضی نژاد موفق به اخذ جوائز ارزشمندی در زمینه متن، بازیگری و کارگردانی از این جشنواره شدند.

کد مطلب 915656

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