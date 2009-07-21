پورحیدری در 10 سانتیمتری زمین تمرین است!/ در خدمت منصوریان هستیم

کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: درحال حاضر تمرینات تیم پاس همدان زیر نظر مستقیم آقای پورحیدری پیگیری می شود. تیم داخل زمین با هدایت گمالوویچ، پورمسلمی و طلایی تمرین می کند و آقای پورحیدری در فاصله 10 سانتی متری زمین تمام مراحل آماده سازی بازیکنان را زیر نظر دارد. تمام برنامه‌های آماده سازی تیم پاس همدان با نظر مستقیم ایشان دنبال می شود.

"با این شرایط تکلیف منصوریان چیست؟ او در کادر فنی پاس همدان چه جایگاهی دارد؟"، مدیرعامل باشگاه پاس همدان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر نیز گفت: در حال حاضر که منصوریان در دوره مربیگری آقای محصص حضور دارد. کلاس مربیگری که تمام شد در خدمت منصوریان هم هستیم. اما تمام مسائل فنی تیم پاس به آقای پورحیدری واگذار شده است و او از نزدیک بر کار بازیکنان و مربیان نظارت می کند. منصوریان هم در مجموعه پاس زیر نظر پورحیدری خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از ورزشگاه شهید مفتح همدان همزمان با آغاز تورنمنت سرداران شهید استان همدان گفت: این ورزشگاه به یمن حضور تیم پاس در استان همدان تاسیس شد و از روز جمعه با بهره برداری از زمین چمن آن رسما افتتاح می شود. مجموعه ورزشی شهید مفتح همانطور که از نامش پیداست یک مجموعه ورزشی است که شامل قسمت‌های مختلفی می شود که یکی از آنها زمین چمن طبیعی است که گنجایش پذیرایی از 15 هزار تماشاگر را دارد.

اولیایی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه ورزشی شهید مفتح هنوز کامل نشده است، فکر نمی کنم شورای تامین استان به ما این اجازه را بدهد که تمامی مسابقات تیم پاس در فصل آینده در زمین چمن این مجموعه برگزار شود. با این وجود احتمال دارد دیدارهای حساس ما در فصل جدید با هماهنگی شورای تامین و تربیت بدنی استان در ورزشگاه مفتح برگزار شود که از چمن مناسبی برخوردار است.