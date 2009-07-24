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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

با برگزاری دوره ای ویژه؛

رفتار پلیس در تبریز استاندارد می شود

رفتار پلیس در تبریز استاندارد می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: برگزاری دوره های ویژه به منظور استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان انتظامی در ارائه خدمات بهینه به مردم در دستور کار این مرکز قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سرهنگ موسی آقالاری افزود: دوره های مزبور حداکثر در سه مرحله دوره ای برگزار می شود و ضمن آن کارکنان کلانتری ها و در مرحله بعد کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی در این دوره ها آموزش می بینند.

به گفته وی، امروز از مهمترین دغدغه های فکری مسوولان ناجا به ویژه فرماندهی معظم کل قوا، رضایتمندی مردم از برخورد کارکنان انتظامی می باشد و برآورد چنینی انتظاراتی تنها با تحقق پلیس آرمانی و مطلوب، مطابق با الگوها و موازین فرهنگی و اعتقادی جامعه اسلامی میسر است.

سرهنگ آقالاری تاکید کرد با برگزاری دوره های ویژه آموزش مهارتهای حرفه ای، رفتاری و ارتباطی برای کارکنان انتظامی بیشترین هدف افزایش میزان رضایت مردم ازعملکرد آنان است و سعی می شود الگوهای رفتاری تثبیت شده و مهارتهای کلامی آنان ارتقا یابد.

وی افزود: همچنین ایجاد عزت نفس، هوشمندی و کارآمدی در کنار تقویت مهارتهای اجتماعی و خویشتن داری از دیگر اهداف برگزار این دوره هاست.

کد مطلب 915681

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