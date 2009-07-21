طرح جدید نمایندگان کنگره آمریکا علیه ایران برای تحریم بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این نمایندگان طرحی ارائه کرده ‌اند که از اوباما می ‌خواهد تحریم های جدیدی علیه ایران، از جمله بانک مرکزی وضع کند.

بر اساس این گزارش، برخی نمایندگان کنگره آمریکا، فشار خود بر باراک اوباما را افزایش دادند تا در صورتی ‌که تهران تا اواخر سال جاری میلادی (۲۰۰۹) برنامه ‌های هسته ‌ای خود را متوقف نکند، تحریم های اقتصادی شدیدتری بر ضد ایران وضع کند.

"جان کیل" و "جان مک ‌کین" از سناتورهای جمهوریخواه، به همراه "جوزف لیبرمن" سناتور مستقل و "اون بای" سناتور دموکرات، از اوباما خواسته ‌اند، در صورتی‌ که راهکارهای دیپلماتیک به بن ‌بست برسند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند.

سناتور کیل دراین زمینه مدعی شد: "اگر بپذیریم که گفتگو با تهران راهگشا است، نباید زمان را از دست داد. هر روزی که می‌ گذرد فرصتی‌ است که ایران از آن برای تکمیل سلاحهای اتمی و انباشت مواد اولیه ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده می ‌کند."

طرح یادشده که اصلاحیه ‌ای بر بودجه‌ سالانه‌ دفاعی ایالات متحده است، تهران را به تحریم های اقتصادی شدیدتری از سوی آمریکا تهدید می ‌کند،این تحریمها در صورتی لغو می شوند که شورای امنیت اقدامات سخت گیرانه تری را علیه تهران به تصویب برساند.