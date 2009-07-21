تور رصدی کرج در کنار دریاچه آوان قزوین برپا شد

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 40 نفر از علاقمندان به رصد آسمان در شب در این تور حضور دارند و محمد نیلفروشان، سیدمصطفی تدینی، فرشته گل محمدی و مریم احمدی از کارشناسان و مدرسان این تور علمی تفریحی هستند.

وی ادامه داد: حسین ثابت از برجسته ترین عکاسان نجومی ایران نیز برای آشنایی علاقمندان با هنر عکاسی نجومی در شب همراه این گروه است.

رئیس مرکز علمی آسمان نما و رصد خانه خواجه نصیرالدین طوسی کرج خاطرنشان کرد: تور یادشده به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

قاسمی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 300 نفر از علاقمندان در گروه های سنی مختلف به همراه 15 کارشناس و مدرس در مرکز علمی آسمان نما و رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی کرج فعالیت دارند.