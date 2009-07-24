تاکید بر ضرورت اجرای سیستم جداگر لرزه ای در ایران

ساسان محاسب در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: سیستم جداسازی لرزه ای سیستمی است که به میزان قابل ملاحظه ای از انتقال انرژی زلزله به سازه جلوگیری می کند و ضریب ایمنی سازه را در برابر زلزله به مراتب افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه اجرای سیستم جداسازی لرز ه ای در ساختمانها باعث کاهش قابل ملاحظه لرزش شدید سازه در زمان بروز زلزله می شود، تصریح کرد:اجرای این سیستم در کشور های لرزه خیز همچون ایران بسیار ضروری است زیرا یکی از مطمئن ترین و موثر ترین روش ها برای به حداقل رساندن اثرات ویرانگر زلزله به شمار می رود.

این استاد دانشگاه صنعتی زوریخ در خصوص سیستم جداگر لرزه ای توضیح داد:در این سیستم در زیر ستون های یک ساختمان جداگرهای لرزه ای نصب می گردد که این جداگرها در راستای عمودی بسیار سخت و در راستای افقی بسیار نرم بوده و تا 45 درجه قابلیت حرکت دارد .

دکتر محاسب کاهش نیرو های وارد بر سازه ،کاهش شتاب در طبقات ساختمان وعدم گسیختگی ساختمان در زمان وقوع زلزله را از مهم ترین مزایای اجرای سیستم جداگر لرزه ای در سازه ها عنوان کرد.